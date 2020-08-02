02 Ağustos 2020 Pazar 18:08 - Güncelleme: 02 Ağustos 2020 Pazar 18:17

ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yasin Özdemir, ‘’Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşması tercih sürecinde olan öğrencilerimizi, velilerimizi ve bizleri son derece heyecanlandırdı. Yapılan açıklamanın ardından okulumuza olan ilgi giderek artıyor.’’ dedi.

ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yasin Özdemir, SavunmaTR Muhabiri Şerafettin Bilgiç’e yaptığı açıklamada; yüksek teknolojinin gelişen ve değişen ihtiyaçlarına uygun, ülke savunma sanayisinin talep ettiği bilgi ve donanıma sahip, ulusal ve uluslararası mesleki yeterliliğe ulaşmış, bilgiyi üreten ve paylaşan bireyler yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

SavunmaTR 'nin haberine göre Mesleki ve teknik eğitimde sürekli gelişen ve değişimin ışığında yüksek teknolojiye yön veren, uluslararası yeterliliğe sahip, milli savunma sanayi sektörü ile iş birliği yapan lider okul olmayı hedeflediklerini vurgulayan Özdemir şunları kaydetti:

“Temel değerlerimiz doğrultusunda savunma sanayine teknik eleman yetiştirmek öncelikli hedefimizdir. Özellikle öğrencilerimizi okudukları alanın bir üst kurumuna yetiştirmek istiyoruz. Teknoloji ve bilimin liderliğinde, dijital çağın ihtiyaçlarına cevap verecek bireyler yetiştirmek amacıyla yola çıkmaktan gururluyuz.’’

‘’Atölyeler bakanlık tarafından, dal atölyeleri ise ASELSAN tarafından donatılmaktadır’’

ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Özdemir, okullarının Anadolu Teknik Programı’nı uyguladığını ve bu bağlamda temel amaçlarının öğrencileri akademik olarak üniversiteye hazırlamak olduğunu söyledi.

ASELSAN ve MEB iş birliği ile kurulmuş olan ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, alanlara ait 9. sınıf atölyelerinin bakanlık tarafından; dal atölyelerinin ise ASELSAN tarafından donatıldığını söyleyen Özdemir sözlerine şu şekilde devam etti:

‘’Atölyelerimiz, öğrencilerimizin üst düzey mesleki yeterliliğe sahip olacakları şekilde donatılmıştır. Robot ve mobil programlama tasarımı gibi alanlarda öğrencilerimize tasarım ve proje tabanlı eğitim imkanı sunmaktayız. Robotların elektronik kartlarının tasarımı ve montajı, robotik program yazılımı öğrencilerimiz tarafından yapılmaktadır.’’ dedi.

‘’Cumhurbaşkanımızın açıklamaları tercih sürecini oldukça heyecanlı bir hale getirdi’’

Yasin Özdemir, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi İki Yıllık Değerlendirme Toplantısı’nda, Sayın Cumhurbaşkanımızın ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden bahsetmesinin kendileri için heyecan verici olduğunu, açıklamanın ardından okula olan ilginin arttığını ve bu ciddi rağbet karşısında kendilerinin de son derece mutlu olduklarını belirtti.

Tercih sürecinin kendileri için son derece yoğun geçtiğini vurgulayan Özdemir, sözlerini şöyle tamamladı:

‘’Tercih sürecinde oldukça yoğunduk. Cumhurbaşkanımızın okulumuza gösterdiği ilgiyi heyecanla ve mutlulukla karşıladık. Bu ilgi velilerimize de yansımış durumda, tercih döneminin sonuna kadar daha yoğun günler bizleri bekliyor.’’