ASELSAN teknolojilerini IDEF'23'te vitrine çıkardı

Dünyanın en büyük savunma sanayisi buluşmalarından olan ve bu alanda önemli bir tanıtım, pazarlama ve iş birliği platformu haline gelen IDEF'23 devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda, Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım AŞ organizatörlüğünde gerçekleştirilen fuar, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenleniyor.

ASELSAN, fuar kapsamında, Türk Kara Kuvvetleri için geliştirdiği 4 yeni elektronik harp sistemi ve insansız kara aracının tanıtımını gerçekleştirdi.

İnsansız sistemlerde oyunun kuralları yeniden yazan ve elektronik harpte çığır açması beklenen yeni ürünler arasında elektronik harp sistemi EJDERHA, elektronik destek sistemi SÖKMEN, Orta sınıf ikinci seviye insansız kara aracı TUNGA ve orta sınıf ikinci seviye insansız kara aracı ERTUNGA bulunuyor.

"İNSANSIZ KARA ARAÇLARINDA SON 5 YILDA ÖNEMLİ MESAFE ALINDI"

Tanıtım töreninde konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker, geleceğin muharebe sahasında elektronik harbin, hava savunma sistemlerinin ve insansız sistemlerin büyük önem arz edeceğini söyledi.

İnsansız sistemlerin havada kendini gösterdiğini, denizde ve karada gelişimin devam ettiğini anlatan Şeker, bu alanlardaki gelişmelerden bahsetti.

Şeker, insansız kara araçlarında son 5 yılda önemli bir mesafe aldıklarını kaydederek, "IDEF'te çok değişik segmentte bizi gururlandıran farklı ürünlerimizi görüyorsunuz. Geleceğin teknolojilerini sergiliyoruz. Bu ürünlerin lansmanını yapıyor olmamız bize büyük gurur veriyor. Yeni sistemlerimizin ASELSAN'a ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

TÜRK KARA KUVVETLERİMİZE YENİ YETENEKLER KAZANDIRMIŞ OLACAĞIZ"

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vurucu gücü olan Türk Kara Kuvvetleri için geliştirilen 4 yeni ve son derece yüksek teknolojiyle donatılmış sistemi tanıtmak için bir araya geldiklerini söyledi.

ASELSAN'ın milli mühendislik kabiliyetlerini son dönemde yüksek teknolojiye odaklama politikası çerçevesinde alanında yenilikçi sayabilecekleri 4 tane ürünü önce katılımcılar, sonra da Türk güvenlik güçleri ile paylaşacaklarını belirten Akyol, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böylelikle Türk Kara Kuvvetlerimize ve Türk güvenlik güçlerimize yeni yetenekleri de kazandırmış olacağız. Bu kapsamda özellikle terör örgütlerinin sıklıkla başvurduğu birtakım patlayıcı ve drone saldırılarına ve özellikle son dönemde artış gösteren sistemlere karşı birçok tedbiri çalışıyoruz.



Burada envantere aldığımız ihtar sistemleri var. Radarlarımızla tespit yapıp karıştırdığımız yöntemler var. Lazer silahımızı dün tanıtmıştık burada. Bu tip tehditlere karşı. Daha yenilikçi olduğunu düşündüğümüz ve elektromanyetik sinyallerle birtakım hedefleri etkisiz hale getiren ve ismini de EJDERHA koyduğumuz yeni ürünümüzü ilk defa IDEF'te kullanıcılarımızla buluşturmuş olduk."

"SÖKMEN, ELEKTRONİK HARP ALANINDA ETKİN BİR YETENEĞE KAVUŞTURACAK"

Ahmet Akyol, bugüne kadar daha konvansiyonel yöntemlerle karşı tedbir olarak geliştirdikleri bu faaliyet alanını biraz daha modern ve son teknolojiyle buluşturduklarını söyledi.

Hem askeri üs bölgelerinin korunmasında hem konvoy faaliyetleri yürütülürken yapılan intikallerde etraftaki bütün patlayıcılara karşı yenilikçi bir yöntemle teknoloji geliştirdiklerini dile getiren Akyol, "Önümüzdeki dönemde bunun Türk güvenlik güçlerimize önemli bir çarpan etkisi yapacağına eminim." diye konuştu.

Akyol, SÖKMEN ismini verdikleri elektronik harp sisteminin özellikle dinleme-kestirme sistemleri alanında iddialı bir ürün olduğunu kaydederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Envanterimize giriyor yakında. Özellikle burada yapay zeka tekniklerini kullandığımızı ifade etmek isterim. Elektronik harp alanında bilişsel elektronik harpa doğru eviriyoruz sistemlerimizi. Doğal dil işlemeye varana kadar son derece yenilikçi teknolojilerle donatılmış, birtakım faaliyetleri otomatize edilmiş, yüksek doğruluk seviyelerinde kabiliyete sahip bir sistemimiz. Son derece yaygın bir kullanım alanı var. Bununla birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'mızın bu alanda etkin bir yeteneğe kavuşacağını şimdiden görüyoruz."

"İNSANSIZ KARA ARAÇLARINA ODAKLANDIK"

ASELSAN Genel Müdürü Akyol, Türkiye'nin ürettiği ve dünyada ses getiren İHA teknolojisine işaret ederek, insansız kara araçlarında (İKA) da benzer şekilde geliştiğini, bu alana odaklandıklarını söyledi.

ASELSAN'ın sensör ve yazılımlarıyla öne çıktığını anlatan Akyol, şu bilgileri verdi:

"İKA'ların katma değeri otonomisinde ve üzerinde taşıdığı sensörlerde. Biz burada 3 sistemli bir mimari tasarladık. Artık bizim İKA'larda bir yapay zeka bilgisayarı var, otonom ve sürüş bilgisayarı var. Bütün sensörleri yöneten bir görev bilgisayarı var. Bu ana mimaride devamlı gelişim ve yeni teknolojilerle devamlı bu bilgisayarların modern teknolojiyle buluştuğu bir anlayışla devam ediyoruz. Bu 3 mimarili sisteme değişik entegreler yapıyoruz. Yakın zamanda Roketsanımızın füzesini bu İKA'lardan başarıyla attık. Keşif gözetleme faaliyeti yapan sistemlerimizin üzerinde zaten entegre durumda."

Akyol, insansız kara araçlarına ekleyecekleri sistemlerden ve yeni özelliklerden bahsederek, "TSK'nin ihtiyaçları çerçevesinde oluşturduğumuz bir yol haritası var. Biz burayı kendimize odaklanmış bir alan olarak seçtik. Bu sistemleri önümüzdeki dönem belki SİHA'larımız ve İDA'larımızla (insansız deniz aracı) birlikte harekat icra eden bir konseptte göreceksiniz. Ağ destekli bir yapıyla birlikte İDA'larımızın, SİHA'larımızın harekat icra ettiği günleri de yakın zamanda göreceğimizi söyleyebilirim." açıklamasında bulundu.

Geleceğin insansız sistemlerine işaret eden Akyol, "Biz bugün itibarıyla dünyadaki muadillerimizle önemli ölçüde aynı seviyede yarışıyor durumdayız. Ben bütün bu sistemlerin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Türk Kara Kuvvetleri'ne ve milletimize hayırlı olmasını ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Konuşmaların ardından katılımcılar yeni sistemler ve insansız kara araçlarında incelemelerde bulundu.