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  • ASELSAN'dan milyarlık anlaşma! TOLUN'da bir ilk oldu
Savunma

ASELSAN'dan milyarlık anlaşma! TOLUN'da bir ilk oldu

ASELSAN, 35,6 milyon dolar tutarında TOLUN güdümlü mühimmat ihracat sözleşmesi imzaladı. TOLUN ilk kez Bayraktar Akıncı TİHA'da test edilmişti.

AA28 Ağustos 2023 Pazartesi 13:08 - Güncelleme:
ASELSAN'dan milyarlık anlaşma! TOLUN'da bir ilk oldu
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Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, şirketin, uluslararası bir müşterisinin son kullanımına yönelik Baykar ile Akıncı platformlarında kullanılmak üzere, toplam bedeli 35 milyon 580 bin dolar tutarında TOLUN güdümlü mühimmat ihracat sözleşmesi imzaladığı bildirildi.

Açıklamada, TOLUN güdümlü mühimmatının ilk ihracat sözleşmesinin gerçekleştirildiği belirtildi.

"TOLUN'UN İLK İHRACAT BAŞARISI..."

ASELSAN'ı tebrik eden Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Milli ve özgün olarak geliştirdiğimiz SİHA platformlarımızın ihracat başarısı, aynı zamanda Türk savunma ve havacılık sektöründe yüzlerce firmanın da önünü açıyor. TOLUN'un ilk ihracat başarısı hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

İLK DEFA AKINCI'DA KULLANILDI

Bayraktar Akıncı TİHA'dan başarıyla ateşlenen TOLUN Minyatür Bomba, GPS/INS güdümü sayesinde 26 bin feet irtifadan, 30 kilometredeki hedefini tam isabetle vurarak ilk defa bir insansız hava aracı platformunda test edildi.

  • TOLUN
  • ASELSAN
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