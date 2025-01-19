Bayraktar TB3, Türk savunma sanayiinin yeni nesil insansız hava aracı olarak dikkat çekiyor. ASELSAN tarafından geliştirilen ASELFLIR-500 elektro-optik hedefleme sistemi ile donatılan TB3, hedefteki hassasiyeti bir üst seviyeye taşıdı.

Son testlerde Bayraktar TB3, iki adet Roketsan MAM-T mühimmatını art arda atarak her ikisini de aynı noktadan geçirdi. Bu başarı, hem hedefleme sisteminin hem de mühimmatın doğruluk kabiliyetini gözler önüne seriyor.

MAM-T: YÜKSEK GÜÇ VE HASSASİYET

Roketsan'ın geliştirdiği MAM-T mühimmatı, uzun menzili ve yüksek vuruş kabiliyeti ile biliniyor. Bayraktar TB3'ün bu mühimmatı, ASELSAN'ın gelişmiş optik teknolojileriyle birlikte kullanması, hedef vurma hassasiyetini en üst düzeye çıkardı.

SELÇUK BAYRAKTAR: BAYRAKTARTB3'TEN 2 ATIŞ TEK DELİK

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, muhteşem anları "BayraktarTB3'ten 2 atış tek delik..." başlığıyla paylaştı.

MAM-T'nin özellikleri:

Uzun menzilli hassas vuruş yeteneği

Düşük yan hasar oranı

Hedefe yönelik yüksek isabet kabiliyeti

Türk Savunma Sanayiinde Özgün Teknolojiler Öne Çıkıyor

Baykar, ASELSAN ve Roketsan gibi Türk savunma sanayiinin lider kuruluşları arasındaki iş birliği, sektördeki yerlilik oranını artırırken, dünyanın dikkatini çeken yeniliklere imza atıyor. Bayraktar TB3, bu iş birliğinin bir ürünü olarak, sahadaki etkinliğini her geçen gün artırıyor.

KÜRESEL REKABETİN YENİ YILDIZI

Türk savunma sanayii, yerli ve milli projelerle kendisiyle rekabet edecek kadar güçlü bir seviyeye ulaştı. Bayraktar TB3 ve MAM-T mühimmatıyla gösterilen bu başarı, Türkiye'nin modern savaş teknolojilerinde küresel liderlik hedefine bir adım daha yaklaştığını kanıtlıyor.

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