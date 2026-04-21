İtalya, savunma kapasitesini güçlendirmek ve stratejik özerkliğini artırmak amacıyla Türkiye ile askeri iş birliğini ileri bir aşamaya taşıyor. Bu kapsamda Bayraktar TB3 SİHA'larının tedarikine yönelik planların devreye alındığı belirtiliyor. Polonya merkezli Defence24'ün analizine göre, Avrupa'nın Türkiye'ye yöneliminin arkasında birden fazla temel faktör bulunuyor.

TÜRKİYE AVRUPA GÜVENLİK MİMARİSİ AÇISINDAN ÖNEMLİ

Türkiye savunma sanayisinde istikrarlı bir yükseliş sergilerken, Avrupa ülkelerinin yerli sistemlere ilgisi de artıyor. Defence24'e göre, Türkiye ile İtalya arasındaki iş birliği son yıllarda yalnızca NATO çerçevesinde kalmayıp stratejik ve siyasi bir boyut kazandı. Bu yakınlaşmanın, Avrupa güvenlik mimarisinin geleceği açısından da önemli sonuçlar doğurabileceği değerlendiriliyor.

AB'NİN STRATEJİK ÖZERKLİK HEDEFİ

Analizde, Avrupa Birliği'nin "stratejik özerklik" hedefini öne çıkardığı bir dönemde, ihtiyaç duyulan bazı askeri kabiliyetlerin Türkiye'den karşılanmasının dikkat çekici olduğu vurgulandı. Özellikle insansız hava araçları, hava savunma sistemleri ve otonom teknolojilerde Türkiye'nin öne çıktığı, bunun da Roma yönetimini Ankara'ya daha fazla yaklaştırdığı ifade edildi.

TÜRKİYE'NİN TERCİH EDİLME NEDENLERİ

Defence24, İtalya açısından Türkiye'yi cazip kılan üç ana unsuru şöyle sıraladı: Türkiye'nin NATO içinde ABD'den sonra en büyük ikinci orduya sahip olması ve geniş operasyonel deneyimi, savunma sanayisinde hızlı ilerleme kaydederek daha uygun maliyetli ve teknoloji transferine açık çözümler sunması, ayrıca Libya, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz gibi İtalya'nın öncelik verdiği bölgelerde etkin bir aktör olması.

Haberde iki ülke arasındaki iş birliğinin önemli başlıklarından birinin de SAMP/T hava savunma sistemi olduğu ve Türkiye'nin bu sisteme ilgisinin sürdüğü aktarıldı.

BAYRAKTAR TB3'E DİKKAT ÇEKTİLER

İtalya'nın Bayraktar TB3 SİHA'larını tedarik planı ise iş birliğinin en dikkat çekici adımlarından biri olarak öne çıkıyor. Defence24'e göre bu adım, İtalya'yı uçak gemisinden kalkış yapabilen silahlı insansız hava aracı kullanan ilk Avrupa ülkesi haline getirebilir. TB3'ün, kısa pistli gemilerde operasyon yapabilmesi, katlanabilir kanat yapısı ve hassas mühimmat kapasitesiyle dikkat çektiği ifade edildi.

AVRUPA'DA İLK OLACAK

Halihazırda Bayraktar TB2'nin Hırvatistan, Polonya ve Romanya gibi ülkelerde kullanıldığı hatırlatılırken, TB3'ün İtalya tarafından tercih edilmesinin Avrupa'da bir ilk olacağı kaydedildi.

Analizde ayrıca NATO'nun 2026'daki en büyük tatbikatlarından biri olan Steadfast Dart 2026'da TB3'ün zorlu hava koşullarında başarılı bir performans sergilediği, gemiden kalkış, görev icrası ve geri dönüşü kapsayan tam operasyon döngüsünü tamamladığı bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, İtalyan savunma şirketi Leonardo ile Türk üretici Baykar arasında kurulan iş birliği de dikkat çekti. Defence24, bu ortaklığın yeni bir sanayi modeli sunduğunu belirterek, bu sayede Türkiye'nin Avrupa pazarına erişim sağladığını, İtalya'nın ise gelişmiş İHA teknolojilerine ulaştığını vurguladı. Ortak üretimlerin "Avrupa menşeli" kabul edilmesinin de bazı siyasi engelleri aşmada avantaj sağladığı ifade edildi.

İTALYA DEĞİŞİMİ ERKEN FARK ETTİ

Genel değerlendirmede, Avrupa ülkelerinin giderek daha fazla Türk savunma sistemlerine yöneldiği, İtalya'nın ise bu değişimi erken fark ederek Türkiye ile çok katmanlı bir iş birliği geliştirdiği sonucuna varıldı.