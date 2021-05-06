İSTANBUL 23°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
06 Mayıs 2021 Perşembe / 24 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3315
  • EURO
    10,0396
  • ALTIN
    480.837
  • BIST100
    1424.85
Savunma

Avrupa'dan F-35'e karşı hamle

Almanya, Fransa ile İspanya, yeni nesil savaş uçağı geliştirmek için harekete geçti. Üç ülke ABD'nin F-35 savaş uçağı programına dahil olamamıştı.

06 Mayıs 2021 Perşembe 09:09 - Güncelleme: 06 Mayıs 2021 Perşembe 09:29
ABONE OL

Almanya, Fransa ve İspanya, yeni nesil bir savaş uçağı geliştirmek amacıyla atılacak adımlar konusunda anlaşmaya vardı.

Reuters'a açıklama yapan bir Alman savunma yetkilisi, anlaşmaya ilişkin detayların mayıs ayının ortasında yapılacak görüşmeyle belirleneceğini kaydetti.

Yeni savaş uçağının 2040'tan itibaren Fransız Rafale ile Alman ve İspanyol Eurofighter'ların yerini almasının planlandığı ifade edildi.

Almanya, Fransa ve İspanya, ABD'nin 5. nesil F-35 savaş uçağı programına dahil olmamış, Almanya, kendisine sunulan F-35 satın alma teklifini kabul etmemişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.