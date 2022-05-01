Avrupa'da bir ilk oldu! HQ-22'lerle gövde gösterisi

Belgrad'da yapılan törende konuşan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkenin hava savunma gücünü artıracaklarını vurguladı. Törende Çin'den alınan uçaksavar füze sistemleri de tanıtıldı.

NTV'de yer alan habere göre, HQ-22 füzeleri Amerikan Patriot bataryaları ve Rus üretimi S-300'ler ile benzer özelliklere sahip. Sırbistan bu şekilde Çin füzelerini kullanmaya başlayan ilk Avrupa ülkesi oldu.

Rusya'nın destekçileri arasında bulunan Sırbistan yönetimi, Avrupa Birliğine üye olmak için başvuruda bulunmasına karşın silahlarını Rusya ve Çin'den alıyor. ABD ise Çin uçaksavar füzelerinin satın alınmaması konusunda Belgrad yönetimine uyarıda bulunmuştu.