İSTANBUL 20°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mayıs 2022 Pazar / 30 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8562
  • EURO
    15,6728
  • ALTIN
    905.75
  • BIST100
    2430.55
  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Avrupa'da bir ilk oldu! HQ-22'lerle gövde gösterisi
Savunma

Avrupa'da bir ilk oldu! HQ-22'lerle gövde gösterisi

Sırbistan ordusu Çin'den satın alınan uçaksavar HQ-22 füzeleriyle gövde gösterisi yaptı. Sırbistan Çin füzelerini kullanmaya başlayan ilk Avrupa ülkesi oldu.

NTV1 Mayıs 2022 Pazar 09:37 - Güncelleme:
ABONE OL

Belgrad'da yapılan törende konuşan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkenin hava savunma gücünü artıracaklarını vurguladı. Törende Çin'den alınan uçaksavar füze sistemleri de tanıtıldı.

NTV'de yer alan habere göre, HQ-22 füzeleri Amerikan Patriot bataryaları ve Rus üretimi S-300'ler ile benzer özelliklere sahip. Sırbistan bu şekilde Çin füzelerini kullanmaya başlayan ilk Avrupa ülkesi oldu.

Rusya'nın destekçileri arasında bulunan Sırbistan yönetimi, Avrupa Birliğine üye olmak için başvuruda bulunmasına karşın silahlarını Rusya ve Çin'den alıyor. ABD ise Çin uçaksavar füzelerinin satın alınmaması konusunda Belgrad yönetimine uyarıda bulunmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.