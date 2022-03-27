''Avrupa'nın en ölümcülü tankı'' için 1.3 milyar dolar: Challenger 3 geliyor

Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmalar, zırhlı savaşı yeniden odak noktası haline getirirken, Birleşik Krallık Challenger tankları geliştirmek ve hizmet ömrünü uzatmak için harekete geçti.

İngiliz ordusundan yapılan açıklamaya göre, Challenger tanklarını yükseltme projesi, kuzeydoğu İngiltere'deki Newcastle'daki Armstrong Works tesisinde başladı.

1.3 MİLYAR DOLARLIK PROJE: CHALLENGER 3 AVRUPA'NIN EN ÖLÜMCÜL TANKI OLACAK

Yükseltme projesinin ana yüklenicisi Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL), yeni Challenger 3'ün taret yapılarını üretmesi için Pearson Engineering'le 33 milyon dolarlık bir alt sözleşme imzaladı.

Challenger 3 programından sorumlu Tuğgeneral Nick Cowey, "Pearson Engineering tarafından yürütülen taret üretimi, tamamen dijitalleştirilmiş bir taretin teslimi için çok önemlidir ve modernize edilmiş ana muharebe tankımızın Avrupa'daki en ölümcül tank olmasını sağlayacak." dedi.

1.3 milyar dolarlık sözleşme kapsamında RBSL, 148 Challenger 2 tankını Challenger 3 varyantına yükseltecek ve tankların hizmet ömrünü 2040'a uzatacak. Challenger 3'lerin ilk partisinin 2027'de teslim edilmesi bekleniyor.

Testlerden sonra Challenger 3'ler, İngiliz Ordusunun birincil savaş düzeni olan 3. Tümen'e atanacak.

Challenger 2'ler 1994 yılında hizmete girdi. Eski Yugoslavya ve Irak'ta muharebe operasyonları için kullanıldılar.

Star Gazetesi