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Savunma

Azerbaycan'da gururlandıran buluşma!

Azerbaycan'da çeşitli temaslarda bulunan Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, mezun olan Azerbaycanlı İHA personeliyle bir araya geldi.

02 Nisan 2021 Cuma 07:52 - Güncelleme: 02 Nisan 2021 Cuma 07:52
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Sosyal medya hesabından o anlara ait fotoğrafları paylaşan Selçuk Bayraktar şu ifadeleri kullandı:

Eğitimlerini Baykar Savunma Uçuş Eğitim Merkezimizde tamamlayarak mezun olan Azerbaycanlı İHA personeliyle buluştuk.

Karabağ Tek Vatan Harekâtı anısına yaptırdığımız hatıra pullarını kendilerine takdim ettik.

Bu arada tatlı yedik, tatlı konuştuk...

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