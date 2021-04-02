Sosyal medya hesabından o anlara ait fotoğrafları paylaşan Selçuk Bayraktar şu ifadeleri kullandı:

Eğitimlerini Baykar Savunma Uçuş Eğitim Merkezimizde tamamlayarak mezun olan Azerbaycanlı İHA personeliyle buluştuk.

Karabağ Tek Vatan Harekâtı anısına yaptırdığımız hatıra pullarını kendilerine takdim ettik.

Bu arada tatlı yedik, tatlı konuştuk...

Eğitimlerini @Baykar_Savunma Uçuş Eğitim Merkezimizde tamamlayarak mezun olan Azerbaycanlı İHA personeliyle buluştuk.#Karabağ Tek Vatan Harekâtı anısına yaptırdığımız hatıra pullarını kendilerine takdim ettik.



Bu arada tatlı yedik, tatlı konuştuk...#TekMilletİkiDevlet �������� pic.twitter.com/0Lun3BWKPY