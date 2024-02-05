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Savunma

Bakan Fidan'ın ''İHA'' açıklaması Mısır'da yankı buldu!

Bakan Fidan, 'Mısır ile insansız hava araçları ve diğer teknolojileri Türkiye'nin sağlaması konusunda bir mutabakatımız var' dedi. Bakan Fidan'ın sözleri Mısır'da gündem oldu.

Star Gazetesi5 Şubat 2024 Pazartesi 09:25 - Güncelleme:
Bakan Fidan'ın ''İHA'' açıklaması Mısır'da yankı buldu!
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Mısır ilişkilerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye-Mısır ilişkilerinin normalleştirilmesi sürecinin büyük ölçüde tamamlanmış durumda olduğunu dile getiren Fidan, her iki tarafında bunun faydasını gördüğünü, Mısır ve Türk halkının birbirine tarihi bağlarla bağlı iki büyük millet olduğunu kaydetti.

Fidan, ikili ilişkilerin "bölge güvenliği açısından" ve "ticari açıdan" fevkalade önemli olduğunu aktararak "Mısır'da çok sayıda Türk yatırımcısı var ve bu yatırımları biz artırmak istiyoruz. Mısır bizim için kardeş ve dost ülke, imkanların olduğu bir ülke. Türk yatırımcıları da Mısır'daki ortamı kendileri için fevkalade uygun görüyorlar. Oraya gittiğimde de Türk iş adamlarıyla uzun bir toplantı yaptım, hepsini uzun uzun dinledim. Bu yatırımların daha da artması için kolaylaştırıcı bazı tedbirlerin geliştirilmesi gerekiyor." dedi.

Mısır'ın bölgesel güvenlik açısından, özellikle Filistin-İsrail meselesi açısından önemine işaret eden Fidan, şunları kaydetti:

"Mısır'ın belli destekleri belli teknolojileri alması için ilişkilerin normalleşmesi önemli. Özellikle insansız hava araçları ve diğer teknolojileri Türkiye'nin sağlaması konusunda bir mutabakatımız da var. Afrika'daki işbirliğimiz de önemli, başta Libya olmak üzere. Mısırla ilişkileri normalleştirdikçe özellikle Libya'daki politikalarda da ciddi olumlu yansımaları oldu."

Fidan, aynı zamanda Türkiye'nin Akdeniz güvenliği konusunda da Mısır ile ciddi bir işbirliği içerisinde olunması gerektiğini, Mısır ile Sudan ve Etiyopya meselesinin, enerji konusunun çalışılması gereken konular arasında yer aldığını aktardı.

BAKAN FİDAN'IN "İHA" AÇIKLAMASI MISIR'DA YANKI BULDU!

Bakan Fidan'ın açıklamaları Mısır basınında gündem oldu. Bakan Fidan'ın sözlerine manşete taşıyan Mısır basını "Türkiye Mısır'a insansız hava aracı tedarik edecek" başlığını kullandı.

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