Balkan ülkesi F-16 hurdalığına döndü! 49 tane daha alıyorlar

Star.com.tr 15 Aralık 2021 Çarşamba 13:09 - Güncelleme: 15 Aralık 2021 Çarşamba 13:09

Romanya, Norveç'ten almaya karar verdiği 32 adet F-16 savaş uçağı sonrası, Portekiz'den de 17 adet ikinci el F-16 almaya hazırlanıyor.

Digi 24'ün aktardığı bilgiye göre, Romanya Savunma Bakanı Vasile Dyncu, 52 F-35A'yı hizmete alan Norveç Kraliyet Hava Kuvvetleri'nden, 32 adet ikinci F-16 almak için, Romanya Parlamentosu'na bir mektup göndererek resmi onay istedi.

İKİNCİ EL F-16'LARA 10 YIL ÖMÜR BİÇTİ

Tamamı 40 yılı aşkın operasyonel ömre sahip olan F-16'ların, 100 milyon Euro'su lojistik destek ve gerekli modernizasyon için İngiltere'de Lockheed Martin şirketine verilecek. Romanya F-16'ları, 454 milyon Euro'ya Romanya'ya satın alacak.

Bakan, Romanya'nın Belçika, Danimarka, Hollanda, Portekiz ve Yunanistan da dahil olmak üzere birçok NATO müttefikinden ikinci el F-16 satın almayı değerlendirdiğini ve F-16'ların 10 yıl hizmet ömrü olduğunu söyledi.

Sadece 10 yıl hizmet ömrü biçilen uçaklara talep, kamuoyunda şaşkınlıkla karşılandı.

Norveç'ten gelen ikinci el F-16'lar, İsrail Elbit ve Rumen Aerostar tarafından aviyonik olarak modernize edilen ve şu an Romanya'da hizmetteki Mig 21 Lancer'ların emekliye ayrılmasının önünü açacak.