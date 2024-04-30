Başarımızı manşete taşıdılar: Avrupalı rakipleri eleyip Türkiye'nin yapmasını istediler

Küresel savunma yayın organlarının manşetlerinde Türkiye var. Malezya'dan, Katar'a ve Latin Amerika pazarına kadar anlaşmalara imza atan ve ofisler açan Türk savunma endüstrisi için uluslararası yayın organları "savunma ihracatı en hızlı büyüyen ülke" yorumunda bulunuyorlar.

Saygın küresel istihbarat haber organı Intelligence Online'ın (IO) elde ettiği bilgilere göre Malezya Deniz Kuvvetleri sahil güvenlik gemilerini Türk MİLGEM-A (Milli Gemi Projesi) modeli üzerine inşa etme kararı aldı. Elde edilen bilgilere göre ülkenin Savunma Bakanlığı ayrıca Avrupalı silah firmalarının sunduğu seçenekleri de eleyerek milli fırkateyn projesinin yazılım ve donanımını Türkiye'nin yapmasını istiyor. IO'un edindiği kulise göre Türkiye, Güney Doğu Asya'da özellikle deniz savaş araçları konusunda Avrupalı rakiplerinin önüne geçmeye başlamış durumda.

KATAR'IN TERCİHİ TÜRKİYE

Küresel askeri gelişmelere yer veren yayın organı Military Leak'de ise Türk Dearsan tersanesi tarafından geliştirilen 'Hücum Bot FAC 65' modeli deniz savaş aracını almak üzere Katar ile bir anlaşma imzalandığı bilgisine yer verildi. Yayın organının verdiği bilgilere göre Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen Uluslararası Denizcilik Savunma Fuarı'na katılan Türk firmaları büyük ilgi çekti ve tüm Orta Doğu ülkelerinin Savunma Bakanlıkları tarafından da dikkatle izlendi. Fuarda gerçekleştirilen resmi törenle Katar Emirliği Deniz Kuvvetleri (QENF) ile Dearsan tersanesi arasında bir savunma anlaşması imzalandı. Törene QENF Genel Komutanı Orgeneral Abdullah bin Hassan el Sulaiti, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ve Dearsan'ın sahibi Aziz Yıldırım katıldı. Anlaşmayla birlikte QENF, Türkiye'den 2 adet 50 metre uzunluğundaki Hücum Bot FAC 65 satın alacak.

MİLLİ SİLAHLARLA DONATILDI

Yayın organı FAC 65'in asimetrik savaş, kıyı devriye görevi, ulusal suların korunması, korsanlık karşıtı faaliyetler, gözlem ve keşif, arama ve kurtarma, sınır kontrol ve deni üssü güvenlik görevlerini başarıyla yerine getirebildiğine vurgu yaptı. Küresel yayın organı ayrıca FAC 65'in kara, hava savunma ve asimetrik savaşa uygun silah ve mühimmat donanımına sahip olduğunun da altını çizdi. Yayın organı ayrıca FAC 65'de Roketsan Çakır füzeleri, Sungur füzeleri, Aselsan uzaktan silah kontrol istasyonları, Denizgözü Ahtapot-S elektro-optik gözlem ve takip sistemi ile Aselsan hava savunma sistemi gibi çok sayıda milli donanım ve mühimmatın olduğunu da okuyucularına duyurdu.

AMERİKA'DA OFİS

ABD'nin önde gelen küresel savunma yayın organlarından Breaking Defense ise Türk savunma endüstrisinin Latin Amerika'da giderek büyüyen bir pazara sahip olduğuna değindi. Yayın organı Aselsan'ın Şili'de ofis açarak Amerika savunma pazarındaki iddiasını ortaya koyduğunu ifade etti. Breaking Defense'deki yazıda Latin Amerika ülkelerinde Türkiye'nin ve özellikle de Aselsan'ın savunma sektöründeki ilerici elektronik ürünlerine talebin giderek yükseldiğine değinildi. Milli firmanın ofisi 'Aselsan Latin America' olarak kaydedilirken yazıda Türkiye'nin böylece savunma sektöründe geniş bir alıcı durumunda bulunan Güney Amerika ülkeleri ile arasındaki zaman farkını da kaldırdığı yorumunda bulunuldu.