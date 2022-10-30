Başkan Erdoğan'ın sözleri komşuda paniğe neden oldu: Başka füzeler fırlatılabilir

Konuşmasında 'Türkiye yüzyılı' vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin vizyon projelerine değindi. Savunma sanayisindeki gelişmelere dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'a da göndermelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son birkaç yılda savunma sanayine kazandırılan teknolojilerle Türkiye'nin bölgedeki gücünü arttırdığını, bu teknolojilerin her bir vatandaş için sevinç vesikası olduğunu belirterek, " Atak ve Gökbey helikopterlerimizi, Anadolu savaş gemimizi, Hürkuş uçağımızı, Akıncı, Bayraktar, Anka insansız hava araçlarımızı, Tayfun füzemizi görüp de göğsü kabarmayan var mı? İşte Tayfun füzeleri atılmaya başladı. Yunan ne yapmaya başladı? Hemen televizyon yayınlarında, gazetelerinde, Tayfun onların gündemine girdi. Daha durun bakalım, daha bunun arkası gelecek. Şimdi Togg Avrupa'nın yollarına bütün bu modelleriyle girdiği zaman ciddi manada tutuşacaklar. Ne diyecekler? 'Çılgın Türkler geliyor' diyecekler." Dedi.

"DEVAMI GELECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri Yunan basınında büyük yankı uyandırdı. Yunan gazetesi Kathimerini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Devamı gelecek" sözlerini başlığına taşıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinden sadece "Tayfun füzeleri atılmaya başladı. Yunan ne yapmaya başladı? Hemen televizyon yayınlarında, gazetelerinde, Tayfun onların gündemine girdi. Daha durun bakalım, daha bunun arkası gelecek." kısmını aldı.

GAZETELER FARKLI METİNLER AYNI

Yunan gazetesi Proto Thema da Kathimerini ile çok büyük oranda benzer bir haber hazırladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Tayfun füzesini fırlattık ve hemen Yunanlıların gündemine girdi" ifadelerini başlığa taşıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Biz 'Togg, Türkiye'nin, 85 milyonun ortak gururudur.' diyoruz. Ülkemizin dört bir yanından ve dünyanın çeşitli yerlerinden Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un başarısı için destek veren, dua eden herkese gönülden teşekkür ediyorum." sözleri ile "Tayfun füzemizi görüp de göğsü kabarmayan var mı? İşte Tayfun füzeleri atılmaya başladı. Yunan ne yapmaya başladı? Hemen televizyon yayınlarında, gazetelerinde, Tayfun onların gündemine girdi. Daha durun bakalım, daha bunun arkası gelecek." sözlerini sadece "Başarılarıyla gurur duymayan kimse yok. Türkler Tayfun füzesiyle gurur duyuyor" şeklinde aktardı. Gazete Erdoğan'ın bu sözlerinin "başka füze fırlatmalarının da olacağı ima"sı olarak nitelendirdi.

Geçtiğimiz günlerde Tayfun füzesi Yunan basınını bir hayli meşgul etmiş, madde madde neler yapabileceği gazetelerde, internet sitelerinde ve haber programlarında incelenmişti. Söz konusu durumun Türk basınında yer bulması sonrası açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "ROKETSAN firmamızın AR-GE çalışmaları sonucunda geliştirilen bu Tayfun'un menzili Atina'yı korkutabilir. Ancak daha önce daha büyüğünü üretmiştik" demişti.

Bakan Varank'ın sözlerini aktaran Yunan ing.gr sitesi, yayınladığı bir makale ile Türk silahlarının %80-85'ini üreten Türk savunma sanayisinin hızlı gelişiminden duyulan rahatsızlıkları dile getirdi.

'Tayfun büyük resme göre çok küçük bir şey' denilen haberde " Ankara şimdiden 1000 km'yi aşacak daha uzun menzilli füzeler üzerinde çalışıyor." ifadeleri yer aldı.

Star Gazetesi