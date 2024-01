Batı'dan ANKA-3 itirafı: Yasaklar işe yaramadı, Türkiye İHA gücü haline geldi

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen 2023 yılının sonunda ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştiren insansız savaş uçağımız ANKA III, batı basınının gündeminden düşmüyor.

ANKA-3'ü markaja alan Alman basını, "Türkiye tamamen insansız hava araçlarına güveniyor" başlığıyla muharip insansız uçağımızı sayfalarına taşıdı.

BATI'DAN ANKA-3 İTİRAFI: YASAKLAR İŞE YARAMADI, TÜRKİYE İHA GÜCÜ HALİNE GELDİ

Haberde, "Batı'nın silah ihracatına getirdiği yasakların da etkisiyle Türkiye bir insansız hava aracı gücü haline geldi. En son model: Anka-3 hayalet insansız hava aracı" ifadeleri yer aldı.



Yeni hayalet savaş uçağı Anka-3'ün ilk uçuşunun Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bizzat duyurulduğu belirtilen haberde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan Aralık ayı sonunda uçuşun videosunu yayınlayan ilk kişi oldu ve X platformunda "ileri teknolojisiyle" uçağın ülke savunmasına büyük katkı sağlayacağını yazdı. İHA, devlet savunma şirketi TUSAŞ tarafından geliştirildi. Türk savunma şirketlerinin yıllardır yakın işbirliği içinde çalıştığı Ukraynalı üretici Ivchenko-Progress'e ait bir motorla güçlendirildiği anlaşılıyor" ifadeleri kullanıldı.



Yeni nesil İHA sistemi olan ANKA III, keşif, gözetleme ve istihbarat, farklı hava-yer mühimmatları ile taarruz, hava-hava mühimmatları ile düşman helikopter, pervaneli uçak, İHA'larına angaje olarak av taraması, düşman RF yayımı yapan radar ve hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirme, hava ve karada dost kuvvetlere himaye, sinyal ve haberleşme istihbarat, elektronik harp, diğer dost unsurlarla beraber operasyon ve haberleşme rölesi gibi bir çok görevi yerine getirebilecek.

ANKA III sistemi, gövde içerisinde yer alan iki istasyonun her birinde 650 kilogram, kanat iç istasyonlarının her birinde 650 kilogram, dış istasyonlarının her birinde ise 100 kg mühimmat taşıyabilecek. Böylelikle, günümüzdeki insansız hava araçlarında en sık kullanılan mühimmatlardan SOM-J, MK-82 ve sığınak delici bomba gibi büyük mühimmatlara kadar pek çok seçeneğin entegrasyonu sağlanabilecek.

Maksimum seyir hızı 0,7 mach, irtifa tabanı 40 bin feet olan ANKA III, 1200 kilogram faydalı yük kapasitesine ve 10 saat havada kalış süresine sahip bulunuyor.