Türkiye İhracatçılar Meclisi 30. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni İstanbul'da düzenlendi. Düzenlenen törende alanında dünyanın en iyilerinden birisi olarak gösterilen savunma şirketi Baykar "İhracat Şampiyonu" ilan edildi.

ÖDÜLÜ BAKAN KACIR TAKDİM ETTİ

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, ödülünü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın elinden aldı.

"BU MÜSTESNA BAŞARIYI TEK PLATFORM İLE ELDE ETTİK"

Baykar'ın CEO'su Haluk Bayraktar, söz konusu ödüle ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bayraktar sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından Savunma ve Havacılık sektörlerinde "İhracat Şampiyonu" ilan edildik. Milli ve özgün olarak geliştirdiğimiz milli SİHA BayraktarTB2 ile sektörümüzün toplam ihracatının %28'ini Baykar olarak gerçekleştirdik.

Birçok farklı ürün ve sektörde bulunmak yerine sadece bir alanda uzmanlaşmaya ve yüksek teknoloji Ar-Ge'sinde derinlemesine ihtisas sahibi olmaya özen gösterdik. Bu müstesna başarıyı da uzun yıllar emek vererek odaklandığımız tek bir platform ile elde ettik.

Bugün 30 ülke ile ihracat sözleşmesi imzaladığımız Bayraktar TB2 SİHA'ları alan ülkelerin hepsi bu alımları kendi savunma bütçelerinden karşılıyor. Bu ülkeler ne Eximbank kredisi ne de herhangi bir devlet hibesi kullanmadan bu alımları gerçekleştiriyor.