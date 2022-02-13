Bayraktar Akıncı TİHA, görev uçuşlarına devam ediyor

13 Şubat 2022 Pazar 17:17 - Güncelleme: 13 Şubat 2022 Pazar 17:20

Kısa süre önce Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterine giren Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA), görev uçuşlarına devam ediyor.

AKINCI TİHA NEDİR?

Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), BAYKAR Milli S/İHA Sistemleri Üretim ve Ar-Ge Tesisleri'nde geliştirilen ve Türkiye'nin en gelişmiş özelliklere sahip bir insansız hava aracıdır. Türkiye, Bayraktar Akıncı'nın uçuşuyla birlikte bu sınıfta insansız hava aracına sahip dünyadaki 4 ülkeden biri oldu.

İlk motor testini 1 Eylül 2019 tarihinde yapan AKINCI TİHA, testlerin de başarıyla tamamlanmasının ardından Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Çorlu Hava Meydan Üs Komutanlığı'nda ilk uçuş testini yaptı.

Diğer teknik testleri tamamladıktan sonra, uçak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Çorlu Hava Meydan Komutanlığı tesislerine taşındı. 6 Aralık 2019'da, otomatik taksi ve kalkış sonrası İHA, ilk uçuşunu yaptı. 16 dakikalık süren test uçuşundan sonra başarıyla iniş yaptı.

Akıncı, 450 kg iç ve 900 kg dış yük taşıma kapasitesi ile birlikte toplam 1.350 kg yük taşıma kapasitesine sahiptir. Her biri 450 hp'lik iki turboprop çalışan Akıncı'nın, azami kalkış ağırlığı 6 tondur. 20 m (66 ft) kanat açıklığı ile, her biri 200 hp veya 750 hp'lik iki motorla daha yapılandırılacak şekilde tasarlanmıştır.

23 Ocak 2022 tarihinde Baykar'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ilk ihracat sözleşmesinin imzalandığı haberi paylaşıldı.

SELÇUK BAYRAKTAR'DAN AKINCI PAYLAŞIMI

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Tuna boylarında sıra selviler" ifadelerine yer verdi.