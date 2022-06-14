Bayraktar Akıncı TİHA komşu medyasında: Türkler bunu yaparsa dünyada ilk olacak

Libya, Suriye ve Karabağ'daki operasyonel başarısıyla tüm dünyanın konuştuğu marka haline gelen Türk insansız hava araçları, dünya basınında sık sık yer buluyor. Uzun süredir Bayraktar TB2'nin başarısını konuşan dünya basını, Akıncı Taarruz İnsansız Hava Aracına da (TİHA) dikkat kesilmiş durumda.



Bulgaristan medyasında yer alan bir haberde, Bayraktar Akıncı TİHA'nın havadan havaya füzeler sayesinde, sadece yer hedefleri değil, hava hedeflerini de vurabileceğine dikkat çekildi.

Haberde, Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nün[TÜBİTAK SAGE]Bayrak Savunma ile birlikte bu görev üzerinde çalıştığı belirtildi. TÜBİTAK SAGE'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri için çeşitli füze sistemleri geliştiren devlete ait bir şirket olduğu ifade edildi.

BAYRAKTAR AKINCI BUNU BAŞARIRSA DÜNYADA İLK OLACAK

Haberde, "Türkiye'deki kaynaklara göre, iki şirket havadan havaya füze entegre etmeye çalışacak. Bu tür füzeler genellikle aktif radar güdümlü[ARH]tarafından kontrol edilir ve yönlendirilir." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin, gelecekte Türk F-16 ve Türk beşinci nesil savaş uçağı TAI TF-X'in (MMU) silahlandırılması kapsamında bu tür füzeleri geliştirmek için kendi programlarının olduğu belirtilirken, büyük olasılıkla, bu füzelerin Türk TİHA'sı Akıncı'da da kullanılacağına dikkat çekildi.

Türk havacılığında mihenk taşı olarak işaret edilen Bozdoğan ve Gökdoğan hava-hava füzelerinin, Akıncı'ya entegre edildiğine görüntülerin yayınlandığı belirtilirken, füzelerin geliştirilmeye devam edildi ve bu nedenle çok fazla bilgi sahibi olunamadı ifade edildi.

Haberde ayrıca şu ifadelere yer verildi:

Bozdoğan füzesi, 2021'de bir Türk F-16'sı tarafından fırlatılarak ilk testlerini gerçekleştirdi, ancak bu füze daha çok yakın hedefleri vurmak için tasarlandı.

Ankara, Akıncı TİHA için görsel menzil ötesi havadan havaya füze uyarlamayı başarabilirse, Türkiye insansız hava araçlarını uzaktan kara ve hava hedeflerine karşı aktif silahlara dönüştüren dünyadaki ilk ülke olacak.

İHA'lar 5. nesil bir savaş uçağının birçok özelliğine sahip olmasa da, havadan havaya füzelerle donanmış bir drone, bekleme modundayken havada saatlerce kalabilecek, hava saldırılarında çok iyi bir verimlilik elde edilecek.