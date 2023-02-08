Bayraktar AKINCI TİHA'lar deprem bölgesinde! İlk görüntüler gelmeye başladı

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, depremin hemen ardından Batman ve Şanlıurfa'dan havalanan TSK'ya ait 2 adet Bayraktar AKINCI TİHA, tespit, arama kurtarma desteği ve koordinasyon faaliyetleri için görev uçuşuna başladı.

RİSK ALINARAK HAVALANDILAR

Depremin ilk günü yoğun hava muhalefeti, fırtına, kar yağışı ve bütün bölgeyi kapatan yoğun bulutluluk nedeniyle uçaklar ve helikopterler havalanamazken insansız olduğu için Bayraktar AKINCI TİHA'lar risk alınarak havalanabildi.

SAATLERCE SÜREN UÇUŞLAR YAPTI

Deprem bölgesi üzerindeki sert hava şartları istenilen ölçüde görüntü alınmasına engel olurken Bayraktar AKINCI TİHA, en küçük bir görüntü fırsatını dahi değerlendirebilmek için zorlu hava şartlarında saatlerce süren uçuşlar yaptı.

"İNSANSIZ SAVAŞ ARAÇLARINI DA KULLANIYORUZ"

AFAD Koordinasyon Merkezinde, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlere ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, akaryakıt temini sorununun çözüldüğünü bildirerek, haberleşme noktasında da operatörlerin elektrik ve jeneratör taleplerinin bu sabah itibarıyla karşılandığını aktardı.

Sağlık alanında yurt dışından iletilen yardım önerilerine "Medikal yardımı içeride yaparsanız, buna açığız" cevabını verdiklerini ifade eden Oktay, şöyle devam etti:

"10 gemi, 50 uçak ve bu uçaklarla şu ana kadar 305 sortinin yapıldığı ve 72 helikopterle havadan faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. İlk gün yoğun tipinin olması, hava şartlarının çok kötü olmasından kaynaklı hava imkanlarını fazla kullanamamıştık. Sonrasında havadan imkanlarımızı her türlü özellikle uçak ve helikopter çerçevesinde ve dronlar çerçevesinde yoğun şekilde bunu kullanıyoruz. İnsansız savaş araçları dahil ama özellikle ulaşım ve iş makinaları da dahil deniz araçlarını da kullanıyoruz, kullanmaya devam ediyoruz."