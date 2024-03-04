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Savunma

Bayraktar TB2 SİHA'lar dost ülkede bir ilke imza attı! Çarpıcı NATO detayı

Türk savunma sanayisinin önemli teknolojilerinden Bayraktar TB2 SİHA'lar Arnavutluk ordusunun envanterine girdi. Bayraktar TB2 SİHA'ları telim alan Arnavutluk'taki ilk NATO Taktik Hava Üssü açılışına katılan Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, 'Bu törenle birlikte Bayraktar TB2 SİHA'lar Arnavutluk ordusunun envanterine girdi. Böylece Arnavutluk ordusu envanterine ilk kez NATO standartlarında bir hava aracı katılmış oldu.' dedi.

AA4 Mart 2024 Pazartesi 15:17 - Güncelleme:
Bayraktar TB2 SİHA'lar dost ülkede bir ilke imza attı! Çarpıcı NATO detayı
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Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Bayraktar TB2 SİHA'ların Arnavutluk ordusunun envanterine girdiğini belirterek, "Bayraktar TB2'ler bugün Arnavutluk semalarında ilk uçuşlarını başarıyla gerçekleştirdi." ifadesini kullandı.

BAYRAKTAR TB2 SİHA'LAR ARNAVUTLUK ORDUSUNUN ENVANTERİNE GİRDİ

Bayraktar, konuya ilişkin X'teki paylaşımında, bugünün tarihi bir gün olduğunu, Arnavutluk'taki ilk NATO Taktik Hava Üssü'nün açıldığını aktardı.

Kuçova Hava Üssü'nün açılışının, Balkanlar ve Avrupa'nın güvenliği için yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bu törenle birlikte Bayraktar TB2 SİHA'lar Arnavutluk ordusunun envanterine girdi. Böylece Arnavutluk ordusu envanterine ilk kez NATO standartlarında bir hava aracı katılmış oldu. Saygıdeğer Başbakan Edi Rama'nın vizyoner liderliği ve değerli Savunma Bakanı Niko Peleshi'nin güçlü işbirliği ile Bayraktar TB2'ler bugün Arnavutluk semalarında ilk uçuşlarını başarıyla gerçekleştirdi."

Haluk Bayraktar, "Bayraktar TB2 SİHA'larımızın bu stratejik noktada görev alması, Arnavutluk'un ve kardeş Balkan coğrafyasının güvenliğine katkımızın önemli bir göstergesi." ifadesini kullanarak, Baykar olarak yenilikçi teknolojileriyle, bölgesel ve küresel güvenliğe katkıda bulunmaya devam edeceklerini bildirdi.

Öte yandan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Arnavutluk Savunma Bakanı Niko Peleshi de envantere giren Bayraktar TB2'lerin görüntülerini içeren videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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