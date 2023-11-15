Bayraktar TB2 sonrası gözlerini TB3'e diktiler! Satın alım için harekete geçtiler

Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA satın alan Birleşik Arap Emirlikleri şimdi de gözünü TB3'e dikti.

Türkiye ile BAE'nin İHA ve füze iş birliğinin her geçen gün artığına işaret eden yabancı savunma siteleri BAE'nin TB3 hamlesini sayfalarına taşıdı.

İki ülkenin savunma ve teknoloji sektörlerindeki anlaşmalar yoluyla ikili bağları güçlendirilmeye odaklandığı belirtildi.

BAYRAKTAR TB2 SONRASI GÖZLERİNİ TB3'E DİKTİLER!

Türk şirketlerinin de en gelişmiş teknolojilerini sergilediği Dubai Airshow'da konuşan Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait savunma şirketi Edge Group'un Başkanı Faisal Al Bannai, "Türkiye pazarı, son yıllarda BAE'nin başardığı ve bunun için çalışmaya devam ettiği gibi, iyi bir savunma oyuncuları ekosistemi oluşturma konusunda harika bir iş çıkardı" dedi.

Bannai, şirketin insansız hava araçları, füzeler ve alt sistemlere odaklanan satın alma ve ortak geliştirme programlarını araştırmak amacıyla Türk savunmasının en büyük oyuncularından bazılarıyla iş birliği yaptığını söyledi.

İş birliğine BAE'nin Türk yapımı Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını satın almasını gösteren Bannai, "Füzelerimizi İHA'lara entegre etmek ve TB3 modelini almak için Baykar ile görüşmelerde bulunuyoruz" dedi.

Haberde bu anlaşmanın Edge'in 13 Kasım'da MQ-9B SkyGuardian İHA'sına Edge yapımı hassas güdümlü mühimmat ve güdümlü süzülme silahlarını entegre etmeyi kabul ettiğini açıklayan General Atomics Aeronautical Systems ile yaptığı anlaşmaya benzer olabileceği yazıldı. Haberde ayrıca Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın BAE ile yapılan görüşmeleri doğruladığı ifade edildi.