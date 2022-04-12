Bayraktar TB2 Ukrayna direnişinin sembolü oldu: Yeni çılgınlık bu

Rusya'nın saldırı başlattığı günden bu yana Ukrayna savunması için önemli bir rol oynayan Türk insansız hava aracı Bayraktar TB2, ülkede her geçen gün popüler olmaya devam ediyor.

Batılı ve Ukraynalı yetkililer, Türkiye'nin Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını Rus saldırılarına karşı koymada önemli rol oynadığı için överken, Ukraynalılar Bayraktar'ı önemli bir sembol haline getirmeye başladı.

Ukrayna'da halk, Bayraktar TB2 için şarkılar yazmaya başlarken, evcil hayvanlarına Türk yapımı insansız hava aracının adını veriyor.

CNN International, "O parlak tanklar ateşe veriliyor, Bayraktar, yeni çılgınlık bu" sözleriyle Türk İHA için şarkılar söylendiğini aktardı.

Haberde, Kiev belediye başkanının geçtiğimiz ay şehrin hayvanat bahçesinde yeni doğan bir lemurun adının Bayraktar olacağını duyurduğu bildirilirken, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Kiev polis köpeği eğitim merkezindeki başka bir köpek yavrusu olan Bayraktar'ın fotoğrafını paylaştı.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace da İngiliz milletvekillerine Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının Rus "topçuları ve tedarik hatlarına" "mühimmat teslim ettiğini" söylerken, Rus ilerlemesini yavaşlatmak ve engellemek için "inanılmaz derecede önemli" olduğunu da sözlerine eklemişti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da geçtiğimiz hafta, NATO ve G7 toplantılarının ardından düzenlediği basın toplantısında Bayraktar TB2'ye övgülerde bulunmuştu.

Johnson, "Türkiye'nin şu anda Ukrayna'ya destek noktasında yaptığı en önemli katkılardan biri bence çok değerli olduğunu düşündüğüm Bayraktar TB2'lerdir" diye konuşmuştu.

Geçtiğimiz günlerde de ABD Temsilciler Meclisi üyeleri, Başkan Joe Biden'a gönderdikleri mektupta, Ukrayna'ya Bayraktar TB2 ve benzeri gelişmiş insansız hava araçları temin edilmesi gerektiğini belirtmiş, "TB2'ler, Rus tedarik hatlarını sekteye uğratılmasına ve kuşatma taktiklerini bozmasına imkan verecektir" ifadelerini kullanmıştı.

2014 yılından bu yana aktif olarak kullanılan Bayraktar TB2 insansız hava aracı, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren ilk milli taktik insansız hava aracı sistemi olarak öne çıkıyor.

Ukrayna, 2019'da TB2'leri satın alan ilk ülke olurken, şimdiye kadar en az 36 İHA sipariş ederek Rusya'ya karşı savunmasında Bayraktar TB2'yi aktif olarak kullanıyor.