Bayraktar TB3 fırtınası! Türkiye'yi radara aldılar

Birçok ülkeden rağbet gören Türkiye'nin savunma sanayisi, Bayraktar TB3 ile yeniden ilgileri üzerine çekmeye başladı. Airforce Technology'de yer alan bir haberde Bayraktar TB3'e atıfta bulunularak Türkiye'nin savunmadaki gelişim yakın takibe alındı.

TÜRKİYE BAYRAKTAR TB3 İLE FIRTINA ESTİRİYOR



Türkiye'nin Bayraktar TB3 insansız muharebe hava aracı (SİHA), beşinci başarılı uçuş testiyle bir dönüm noktasına ulaşarak, iniş takımı kapalıyken orta irtifa uçuş kabiliyetini ortaya koydu.

Yerli olarak geliştirilen motorla donatılan Bayraktar TB3, uçak gemilerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olup, güçlendirilmiş iniş takımı, katlanabilir kanatlar ve artırılmış güç sunuyor. Tekirdağ ilindeki son test uçuşunda, önceki testlerde 130 km/saat hız sergilendi. Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya platformu X'te başarıyı doğrulayarak, "Bayraktar TB3 beşinci uçuş testini başarıyla tamamladı." dedi.

Türkiye'nin yeni hizmete giren uçak gemisi TCG Anadolu gibi gemilerde görev yapmak üzere tasarlanan Bayraktar TB3, önceki model olan Bayraktar TB2'ye göre güçlendirilmiş iniş takımlarına, katlanabilir kanatlara ve daha güçlü bir motora sahip. Son uçuş testleri, UCAV'ın taşıyıcılar üzerinde operasyonel hazırlığının önünü açarak denizcilik ortamlarında stratejik avantajlar sağladı. Türkiye'nin önde gelen teknoloji ve havacılık festivali Teknofest'te ilk kez halka açık sergilenen TB3, gelişmiş yetenekleri ve taşıyıcı tabanlı operasyon potansiyeliyle dikkat çekti. Selçuk Bayraktar, SİHA'nın operasyonel kapsamını daha da genişleterek gemi tabanlı operasyonlara yönelik testleri önümüzdeki yıldan itibaren başlatmayı planladığını duyurdu.

Maksimum kalkış ağırlığı 1450 kg, faydalı yük kapasitesi ise 280 kg olan Bayraktar TB3, selefine göre neredeyse iki kat daha ağır. UCAV'ın 1000 deniz mili menzile sahip olması ve onu savunma uygulamaları için bir varlık olarak konumlandırması bekleniyor.

"BAYKAR, TÜRKİYE'Yİ KÜRESEL PAZARDA BİR OYUNCU OLARAK KONUMLANDIRDI"



Bayraktar TB3 ile ilgili Airforce Technology'de yer alan haberde, "Türkiye, 2023 yılına kadar yerli savunma sanayisini güçlendirmeye başlamıştır. Bu hedefe ulaşma konusundaki belirsizliklere rağmen, Türkiye'nin savunma sanayii gelişimi kayda değer ilerlemeler kaydetmektedir. TB2 Bayraktar gibi başarılı platformlar, Türkiye'nin İHA pazarında artan etkisine katkıda bulunarak yabancı alıcıların ilgisini çekiyor. Baykar'ın İHA geliştirmesi, Türkiye'yi küresel pazarda bir oyuncu olarak konumlandırdı. İnsansız hava aracı araştırma ve geliştirme çalışmalarına başladığı 2003 yılından bu yana Baykar'ın 83 gelirinin yüzde 83'ü ihracattan elde edildi. Bayraktar TB2 ve Bayraktar AKINCI'nın birçok ülkeye ihracat anlaşmaları ile Baykar'ın küresel İHA alanındaki etkisi güçlü olmaya devam ediyor." İfadeleri kullanıldı.