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Savunma

Bayraktar TB3 geliyor! Bir eşik daha aşıldı

Baykar'ın yerli ve milli olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA, 31'inci uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi.

26 Nisan 2024 Cuma 08:15 - Güncelleme:
Bayraktar TB3 geliyor! Bir eşik daha aşıldı
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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Türk Havacılığının Altın Çağı" notu düşerek yerli ve milli Bayraktar TB3'ün 31'nci test uçuşunu başarıyla tamamladığını duyurdu.

BAYRAKTAR TB3'TEN 295 SAATLİK REKOR

Bayraktar TB3'ün 295 saat havada kaldığını belirten Selçuk Bayraktar paylaşımında, "31. Uçuş | Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Uçuş Testi Toplam Uçuş: 295 saat" ifadelerini kullandı.

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