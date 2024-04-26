Bayraktar TB3 geliyor! Bir eşik daha aşıldı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Türk Havacılığının Altın Çağı" notu düşerek yerli ve milli Bayraktar TB3'ün 31'nci test uçuşunu başarıyla tamamladığını duyurdu.
BAYRAKTAR TB3'TEN 295 SAATLİK REKOR
Bayraktar TB3'ün 295 saat havada kaldığını belirten Selçuk Bayraktar paylaşımında, "31. Uçuş | Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Uçuş Testi Toplam Uçuş: 295 saat" ifadelerini kullandı.
Türk Havacılığının Altın Çağı �� #BayraktarTB3 31. Test Uçuşu | 31st Flight Test ✈️ ⚓️��— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) April 25, 2024
✅ Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Uçuş Testi | High-Altitude System Identification and Performance Flight Test #MilliTeknolojiHamlesi ������ pic.twitter.com/AGLEaTGykB