Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB3 SİHA'da kritik bir eşik daha aşıldı.

Baykar tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB3 SİHA ilk koşu testini başarıyla tamamladı.

Açıklama Baykar'ın sosyal medya hesabından yapılırken test anına ait görüntüler de yayınlandı.

BAYRAKTAR TB3

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip silahlı insansız hava aracı sistemidir. Keşif-gözetleme ve istihbarat görevlerinin yanı sıra kanatları altında taşıdığı yerli akıllı mühimmatlarla operasyon icra etme kabiliyetine sahiptir.

Katlanabilen kanat yapısıyla helikopter gemileri ve uçak gemilerinde kullanıma uygun olarak tasarlanan hava aracı kullanıcıya deniz aşırı görevlerde silahlı insansız hava araçlarıyla operasyon icra etme kabiliyeti sunmaktadır.

Görüş hattı haberleşmenin yanı sıra görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olan Bayraktar TB3, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilmektedir.

Temel Uçuş Performans Kriterleri

14 Metre Kanat Açıklığı

8.35 Metre Uzunluk

2.6 Metre Yükseklik

1450 Kilogram Kalkış Ağırlığı

125 knots-160 knots TAS Seyir Hızı – Maksimum Hız

280 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi

24+ Saat Havada Kalış Süresi

Gelişmiş Özellikler

Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti

Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme

Otomatik İniş ve Kalkış

Star Gazetesi