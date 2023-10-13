Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB3 SİHA'da kritik bir eşik daha aşıldı.
Baykar tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB3 SİHA ilk koşu testini başarıyla tamamladı.
Açıklama Baykar'ın sosyal medya hesabından yapılırken test anına ait görüntüler de yayınlandı.
Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip silahlı insansız hava aracı sistemidir. Keşif-gözetleme ve istihbarat görevlerinin yanı sıra kanatları altında taşıdığı yerli akıllı mühimmatlarla operasyon icra etme kabiliyetine sahiptir.
Katlanabilen kanat yapısıyla helikopter gemileri ve uçak gemilerinde kullanıma uygun olarak tasarlanan hava aracı kullanıcıya deniz aşırı görevlerde silahlı insansız hava araçlarıyla operasyon icra etme kabiliyeti sunmaktadır.
Görüş hattı haberleşmenin yanı sıra görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olan Bayraktar TB3, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilmektedir.
Temel Uçuş Performans Kriterleri
14 Metre Kanat Açıklığı
8.35 Metre Uzunluk
2.6 Metre Yükseklik
1450 Kilogram Kalkış Ağırlığı
125 knots-160 knots TAS Seyir Hızı – Maksimum Hız
280 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi
24+ Saat Havada Kalış Süresi
Gelişmiş Özellikler
Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti
Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme
Otomatik İniş ve Kalkış
Star Gazetesi