İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Şubat 2024 Çarşamba / 19 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,1644
  • EURO
    33,7849
  • ALTIN
    2035.21
  • BIST100
    9179.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Bayraktar TB3'le ilgili yeni gelişme! Görüntüleri Selçuk Bayraktar paylaştı
Savunma

Bayraktar TB3'le ilgili yeni gelişme! Görüntüleri Selçuk Bayraktar paylaştı

BAYKAR tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen Bayraktar TB3, 19. test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

28 Şubat 2024 Çarşamba 08:38 - Güncelleme:
Bayraktar TB3'le ilgili yeni gelişme! Görüntüleri Selçuk Bayraktar paylaştı
ABONE OL

BAYKAR tarafından gerçekleştirilen, Bayraktar TB3 19. Test uçuşunu gerçekleştirdi. BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, test anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Türk Havacılığının Altın Çağı...

Bayraktar TB3 19. Test Uçuşu | 19th Flight Test

Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama Testi | High-Altitude System Identification Test

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.