Bayraktar TB3'le ilgili yeni gelişme! Görüntüleri Selçuk Bayraktar paylaştı

BAYKAR tarafından gerçekleştirilen, Bayraktar TB3 19. Test uçuşunu gerçekleştirdi. BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, test anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Türk Havacılığının Altın Çağı...
Bayraktar TB3 19. Test Uçuşu | 19th Flight Test
Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama Testi | High-Altitude System Identification Test
Türk Havacılığının Altın Çağı ��#BayraktarTB3 19. Test Uçuşu | 19th Flight Test ✈️ ⚓️��— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) February 27, 2024
✅ Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama Testi | High-Altitude System Identification Test#MilliTeknolojiHamlesi ������pic.twitter.com/dgFGcp5qor