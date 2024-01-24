Bayraktar TB3'ten gövde gösterisi! Yurt dışında ilk kez görücüye çıktı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de Uluslararası İnsansız Sistemler Fuarı (UMEX) başladı.

Fuara, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu farklı ülkelerden çok sayıda teknoloji firması katıldı.

Fuarda, insansız sistemler, robotik ve simülasyon teknolojileri tanıtılıyor.

İnsansız hava araçları üreticisi BAYKAR, stant açıp, ziyaretçilerini ağırladı. BAYKAR'ın geliştirdiği "Bayraktar TB3" de ilk kez yurt dışında görücüye çıkmış oldu.

BAYRAKTAR TB3 DÜNYADA BİR İLKE İMZA ATIYOR!

Bayraktar TB3 SİHA, Cumhuriyet'in 100. yılını taçlandırmak için 3 büyük şehirde düzenlenen TEKNOFEST kapsamında 27 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde İstanbul'daki Atatürk Havalimanı'nda ilk kez halka açık olarak sergilenmiş, ardından Ankara ve İzmir'de yapılan TEKNOFEST'e katılmıştı.

Kanatları katlanabilir yapıda tasarlanan Bayraktar TB3 SİHA ve Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, dünyanın ilk SİHA gemisi olarak adlandırılan TCG Anadolu'nun uçuş güvertesinde İstanbul ve İzmir'de sergilenmişti.

Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerde kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 için 2024 yılı içinde TCG Anadolu gemisinde testlere başlanmasını planladıklarını açıklamıştı.

Bayraktar TB3'ün sahip olacağı kabiliyetler, bu sınıftaki insansız hava araçları açısından da önemli bir yenilik olacak.