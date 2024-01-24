İSTANBUL 7°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ocak 2024 Çarşamba / 14 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2793
  • EURO
    33,0257
  • ALTIN
    1978.46
  • BIST100
    8065.72
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Bayraktar TB3'ten gövde gösterisi! Yurt dışında ilk kez görücüye çıktı
Savunma

Bayraktar TB3'ten gövde gösterisi! Yurt dışında ilk kez görücüye çıktı

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB3 SİHA, yurt dışında ilk kez BAE'de görücüye çıktı.

24 Ocak 2024 Çarşamba 13:06 - Güncelleme:
Bayraktar TB3'ten gövde gösterisi! Yurt dışında ilk kez görücüye çıktı

HABERİN
GALERİSİ
ABONE OL

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de Uluslararası İnsansız Sistemler Fuarı (UMEX) başladı.

Fuara, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu farklı ülkelerden çok sayıda teknoloji firması katıldı.

Fuarda, insansız sistemler, robotik ve simülasyon teknolojileri tanıtılıyor.

İnsansız hava araçları üreticisi BAYKAR, stant açıp, ziyaretçilerini ağırladı. BAYKAR'ın geliştirdiği "Bayraktar TB3" de ilk kez yurt dışında görücüye çıkmış oldu.

BAYRAKTAR TB3 DÜNYADA BİR İLKE İMZA ATIYOR!

Bayraktar TB3 SİHA, Cumhuriyet'in 100. yılını taçlandırmak için 3 büyük şehirde düzenlenen TEKNOFEST kapsamında 27 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde İstanbul'daki Atatürk Havalimanı'nda ilk kez halka açık olarak sergilenmiş, ardından Ankara ve İzmir'de yapılan TEKNOFEST'e katılmıştı.

Kanatları katlanabilir yapıda tasarlanan Bayraktar TB3 SİHA ve Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, dünyanın ilk SİHA gemisi olarak adlandırılan TCG Anadolu'nun uçuş güvertesinde İstanbul ve İzmir'de sergilenmişti.

Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerde kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 için 2024 yılı içinde TCG Anadolu gemisinde testlere başlanmasını planladıklarını açıklamıştı.

Bayraktar TB3'ün sahip olacağı kabiliyetler, bu sınıftaki insansız hava araçları açısından da önemli bir yenilik olacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.