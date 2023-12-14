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Savunma

Fırtına gibi geliyor! Bayraktar TB3'ten heyecanlandıran gelişme: 12'de 12 yaptı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3'ün 12. test uçuşunu da başarıyla tamamladığını duyurdu.

14 Aralık 2023 Perşembe 00:41 - Güncelleme:
Fırtına gibi geliyor! Bayraktar TB3'ten heyecanlandıran gelişme: 12'de 12 yaptı
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Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB3'ün test süreci devam ediyor. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3'ün 12. test uçuşunu da başarıyla tamamladığını duyurdu.

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