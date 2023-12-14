Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB3'ün test süreci devam ediyor. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3'ün 12. test uçuşunu da başarıyla tamamladığını duyurdu.

#BayraktarTB3 12. Test Uçuşu | 12th Flight Test ✈️ ⚓️��



⏱️ 12 saat/hours



✅ Orta İrtifa Kalifikasyon ve Performans Testi | Medium-Altitude Qualification and Performance Test#MilliTeknolojiHamlesi ������pic.twitter.com/pSTxc4pAD2 — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) December 13, 2023