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Savunma

Bayraktar TB3'ün 2. prototipi gökyüzüyle buluştu

BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3'ün ikinci prototipinin ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini açıkladı.

23 Mart 2024 Cumartesi 23:37 - Güncelleme:
Bayraktar TB3'ün 2. prototipi gökyüzüyle buluştu
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Bayraktar TB3'ün ikinci prototipi ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Söz konusu uçuş testine ilişkin görüntüleri BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından paylaştı.

Bayraktar TB3 kapsamında ikinci prototip ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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