Bayraktar TB3'ün 2. prototipi gökyüzüyle buluştu

Bayraktar TB3'ün ikinci prototipi ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Söz konusu uçuş testine ilişkin görüntüleri BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından paylaştı.
Bayraktar TB3 kapsamında ikinci prototip ilk uçuşunu gerçekleştirdi.
BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Türk Havacılığının Altın Çağı �� #BayraktarTB3 PT-2 İlk Uçuş | PT-2 First Flight ✈️ ⚓️��— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 23, 2024
✅ 2.Prototip İlk Uçuş Testi | Prototype #2 First Flight Test#MilliTeknolojiHamlesi ������ pic.twitter.com/6BMBkTquBT