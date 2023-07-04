İSTANBUL 30°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Temmuz 2023 Salı / 16 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0041
  • EURO
    28,3499
  • ALTIN
    1610.01
  • BIST100
    6003.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Bayraktar'dan ''Hedef Kızılelma'' paylaşımı: 20 yıllık hedefimize giden yol...
Savunma

Bayraktar'dan ''Hedef Kızılelma'' paylaşımı: 20 yıllık hedefimize giden yol...

Baykar tarafından milli teknoloji hamlesi kapsamında yerli imkanlarla geliştirilen ve Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olan Bayraktar Kızılelma'nın serüveninin anlatıldığı 'Hedef Kızılelma' belgeselinin ikinci bölümü 8 Temmuz Cumartesi günü yayımlanacak. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda '20 yıllık hedefimize giden yol...' notunu düşerek söz konusu belgeselin kısa bir tanıtımını paylaştı.

Akşam4 Temmuz 2023 Salı 21:18 - Güncelleme:
Bayraktar'dan ''Hedef Kızılelma'' paylaşımı: 20 yıllık hedefimize giden yol...
ABONE OL

"Hedef Kızılelma" belgeselinin ikinci bölümü 8 Temmuz'da yayımlanacak.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Kızılelma belgeselinin ikinci bölümünün Cumartesi günü Baykar'ın resmi YouTube kanalından yayınlanacağını açıkladı.

Selçuk Bayraktar, paylaşımına "20 yıllık hedefimize giden yol..." notunu düştü.

Söz konusu paylaşımda belgeselin ikinci bölümüne ilişkin kısa bir videoya da yer verildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.