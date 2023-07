Bayraktar'dan ''Hedef Kızılelma'' paylaşımı: 20 yıllık hedefimize giden yol...

"Hedef Kızılelma" belgeselinin ikinci bölümü 8 Temmuz'da yayımlanacak.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Kızılelma belgeselinin ikinci bölümünün Cumartesi günü Baykar'ın resmi YouTube kanalından yayınlanacağını açıkladı.

Selçuk Bayraktar, paylaşımına "20 yıllık hedefimize giden yol..." notunu düştü.

Söz konusu paylaşımda belgeselin ikinci bölümüne ilişkin kısa bir videoya da yer verildi.

