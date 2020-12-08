star.com.tr 08 Aralık 2020 Salı 19:47 - Güncelleme: 08 Aralık 2020 Salı 19:47

Belçika Savunma Bakanı Ludivine Dedonder, ABD tarafından satın alınan 34 adet F-35A savaş uçağının diğer ülkeler (müşteriler) için aynı anda üretilecek olan uçaklarla aynı konfigürasyona sahip olacağını belirtti.



Meclis Ulusal Savunma Komitesi'nde açıklamalarda bulunan Dedonder, platformaların Blok 4 standardına göre teslim edileceğini duyurdu.



Dedonder, Blok 4 tarafından yapılan iyileştirmelerin şu anda üretilen Lightning II sürümüne kıyasla daha gelişmiş iletişim araçlarını, daha hassas sensör ve navigasyon cihazları kapsadığını belirtti. Savunma Bakanı Dedonder'in sözünü ettiği ikili yetenekler kavramı, savaş uçaklarının konvansiyonel ve nükleer taşıma kapasitesi ile ilgilidir.

Amerika Birleşik Devletleri bu yaz, ülkenin gelecekteki nükleer bombası olması beklenen B61-12, F-35A savaş uçağı ile uyumluluk testlerini başarıyla tamamladı.