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Savunma

Bin 215 saat 58 dakika havada kaldılar! Bayraktar TB2 ve AKINCI deprem bölgesinde

Deprem bölgesinde Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2 İHA'ları toplam bin 215 saat 58 dakika uçtu.

AA13 Şubat 2023 Pazartesi 19:45 - Güncelleme:
Bin 215 saat 58 dakika havada kaldılar! Bayraktar TB2 ve AKINCI deprem bölgesinde
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Baykar, depremin gerçekleştiği ilk günden itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve İçişleri Bakanlığı envanterindeki Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2 İHA'ların toplam 1.215 saat 58 dakika uçuş görevi icra ettiğini bildirdi.

"MİLLETİMİZ İÇİN VARIZ"

Baykar'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Depremin gerçekleştiği ilk günden itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri ve İçişleri Bakanlığı envanterindeki Bayraktar #AKINCI ve #Bayraktar TB2 İHA'larımız toplam 1.215 saat 58 dakika uçuş görevi icra ettiler. Milletimiz için varız, milletimizin yanındayız." ifadeleri kullanıldı.

9 Bayraktar AKINCI, 35 Bayraktar TB2 (3'ü hızlı haritalama podlu) depremin hemen ardından bugüne kadar toplam 1.215 saat 58 dakika görev uçuşu gerçekleştirdi.

  • Bayraktar AKINCI
  • Bayraktar TB2 İHA
  • deprem

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