Bir ilk... BAE-Türkiye arasında kritik anlaşma! TB2 SİHA'ya konuşlandırıldı

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli savunma şirketi EDGE Group, anlaşma kapsamında Desert Sting-16 (DS-16) hassas güdümlü mühimmatın Bayraktar TB2 SİHA'ya entegre edildiğini duyurdu.



BAE'li şirket yaptığı paylaşımda Desert Sting-16 hassas güdümlü mühimmatın TB2'ye monte edildiği görüldü.

Yapılan açıklamada, "EDGE olarak, gelişmiş hava sistemleri alanında lider bir şirket olan Baykar ile ortaklık yapmaktan gurur duyuyoruz. Her iki şirketin yeteneklerine katkıda bulunma fırsatı, ortaklığımızda önemli bir kilometre taşıdır" denildi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ise "Desert Sting-16 ve diğer EDGE silah ve sistemlerinin entegrasyonu, İHA faydalı yük tekliflerimizde değerli seçenekler olacaktır. İleri teknolojide uluslararası bir lider olan EDGE ile yaptığımız stratejik ittifak anlaşması, müşteri tabanımıza daha fazla seçenek sunacaktır" ifadelerini kullandı.

BİR İLK... BAE-TÜRKİYE ARASINDA KRİTİK ANLAŞMA! TB2 SİHA'YA KONUŞLANDIRILDI

Yapılan anlaşma yabancı savunma sitelerinde geniş yankı buldu. Birleşik Arap Emirlikleri ve Türk firmaları arasındaki işbirliğinin önemine vurgu yapılırken yabancı savunma sitelerine konuşan uzmanların açıklamaları dikkat çekti.

Türkiye'nin ihracat portföyünde böyle bir emsalin olmadığını ifade eden uzmanlar, "İlk kez bir Türk insansız hava aracı üreticisi, platformlarına entegre edilmek üzere yabancı bir mühimmat ya da akıllı çözümü sertifikalandırıyor" dedi.

Uzmanlar, güdümlü mühimmatın Türk platformunda kullanılmaya başlanmasının, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait silahların Türk platformlarında daha fazla kullanılmasına kapı açabileceğini söyledi.

DESERT STING 16'IN ÖZELLİKLERİ

ROKETSAN üretimi Mini Akıllı Mühimmat (MAM) ailesinin üyelerine benzeyen DS-16, yarı aktif lazer arayıcı başlığa sahip ve küresel konumlama sistemi (GNSS) desteğiyle yönünü buluyor.

Toplamda 23 kilogram ağırlıktaki BAE mühimmatı 12 kilogram harp başlığıyla uçuyor. Hedefi 3 metre ıskalama payıyla vurabilen mini mühimmat, 30 bin feet (yaklaşık 10 km) irtifadaki hava araçlarından ateşlendiğinde 15 kilometre menzile ilerleyebiliyor.