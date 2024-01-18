İSTANBUL 15°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ocak 2024 Perşembe / 8 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,1485
  • EURO
    32,9341
  • ALTIN
    1950.29
  • BIST100
    8084.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Bir ilk... BAE-Türkiye arasında kritik anlaşma! TB2 SİHA'ya konuşlandırıldı
Savunma

Bir ilk... BAE-Türkiye arasında kritik anlaşma! TB2 SİHA'ya konuşlandırıldı

BAE üretimi hassas güdümlü mühimmat Desert Sting-16, Bayraktar TB2 SİHA'ya entegre edildi. DS-16, Türk SİHA'larına konuşlandırılan ilk yabancı mühimmat olma özelliği taşırken kritik gelişme dünyada yankı buldu.

Star Gazetesi18 Ocak 2024 Perşembe 12:10 - Güncelleme:
Bir ilk... BAE-Türkiye arasında kritik anlaşma! TB2 SİHA'ya konuşlandırıldı
ABONE OL

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli savunma şirketi EDGE Group, anlaşma kapsamında Desert Sting-16 (DS-16) hassas güdümlü mühimmatın Bayraktar TB2 SİHA'ya entegre edildiğini duyurdu.

BAE'li şirket yaptığı paylaşımda Desert Sting-16 hassas güdümlü mühimmatın TB2'ye monte edildiği görüldü.

Yapılan açıklamada, "EDGE olarak, gelişmiş hava sistemleri alanında lider bir şirket olan Baykar ile ortaklık yapmaktan gurur duyuyoruz. Her iki şirketin yeteneklerine katkıda bulunma fırsatı, ortaklığımızda önemli bir kilometre taşıdır" denildi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ise "Desert Sting-16 ve diğer EDGE silah ve sistemlerinin entegrasyonu, İHA faydalı yük tekliflerimizde değerli seçenekler olacaktır. İleri teknolojide uluslararası bir lider olan EDGE ile yaptığımız stratejik ittifak anlaşması, müşteri tabanımıza daha fazla seçenek sunacaktır" ifadelerini kullandı.

BİR İLK... BAE-TÜRKİYE ARASINDA KRİTİK ANLAŞMA! TB2 SİHA'YA KONUŞLANDIRILDI

Yapılan anlaşma yabancı savunma sitelerinde geniş yankı buldu. Birleşik Arap Emirlikleri ve Türk firmaları arasındaki işbirliğinin önemine vurgu yapılırken yabancı savunma sitelerine konuşan uzmanların açıklamaları dikkat çekti.

Türkiye'nin ihracat portföyünde böyle bir emsalin olmadığını ifade eden uzmanlar, "İlk kez bir Türk insansız hava aracı üreticisi, platformlarına entegre edilmek üzere yabancı bir mühimmat ya da akıllı çözümü sertifikalandırıyor" dedi.

Uzmanlar, güdümlü mühimmatın Türk platformunda kullanılmaya başlanmasının, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait silahların Türk platformlarında daha fazla kullanılmasına kapı açabileceğini söyledi.

DESERT STING 16'IN ÖZELLİKLERİ

ROKETSAN üretimi Mini Akıllı Mühimmat (MAM) ailesinin üyelerine benzeyen DS-16, yarı aktif lazer arayıcı başlığa sahip ve küresel konumlama sistemi (GNSS) desteğiyle yönünü buluyor.

Toplamda 23 kilogram ağırlıktaki BAE mühimmatı 12 kilogram harp başlığıyla uçuyor. Hedefi 3 metre ıskalama payıyla vurabilen mini mühimmat, 30 bin feet (yaklaşık 10 km) irtifadaki hava araçlarından ateşlendiğinde 15 kilometre menzile ilerleyebiliyor.

  • Baykar
  • DESERT STING 16
  • hassas güdümlü mühimmat

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.