09 Ağustos 2020 Pazar 18:02 - Güncelleme: 09 Ağustos 2020 Pazar 18:09

General Atomics firmasının MQ-9 Reaper IHA'sının deniz varyantının Tayvan envanterine girmesi planlanırken Çin, ABD'nin Tayvan'a İHA satışına karşı olduğunu açıkladı. c4Defence'in haberine göre, havada silahlı karakol görevi icra eden ve fırsat operasyonlarında hava desteği sağlayan MQ-9 Reaper, Çin’in gözlenmesi için uygun menzil aralığına sahip.

Trump yönetimi geçtiğimiz günlerde İHA’ların ihracat rejimini kolaylaştırmaya gitmişti. Tayvan ile yapılacak anlaşma, ABD’nin aldığı yeni karardan sonra ilk satış anlaşması olabilir.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin, ülkesinin Tayvan'a yapılacak askeri satışa karşı olduğunu yineleyerek, Vaşington 'un ikili ilişkilere zarar vermemesi için ABD’nin İHA satışını gerçekleştirmemesi gerektiğini söyledi.