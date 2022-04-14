Bölgeye silah yağıyor! Tank, helikopter, füze, drone...

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık yeni silah ve savunma yardımı yapacaklarını açıkladı. Pentagon Sözcüsü John Kirby de Ukrayna'ya gönderilecek silahlar arasında, Mi-17 helikopterleri ve obüs top sistemlerinin yanı sıra topçu ateşine karşı koyma radarı, hava gözetleme radarı, taktik insansız hava aracı, füzeler ve zırhlı personel taşıyıcılarının da bulunduğunu söyledi. Son yardım paketiyle ABD'nin Ukrayna'ya 2021 başından bu yana sağladığı savunma yardımlarının miktarı 3 milyar doları aşmış oldu. Bu meblağ, Ukrayna'nın yıllık savunma bütçesinin yarısından fazla. Daha önce ABD'ye ülkesine ağır silahlar göndermesi çağrısı yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, son açıklaması sonrası Biden'a teşekkür etti.

Ukrayna'ya gönderilen tek silahlar ise bunlar değil.

LEOPARD 1 TANKI

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Ukrayna'nın acilen ağır silahlara ihtiyacı olduğunu söyleyerek, "Bahane üretmenin zamanı değil" dedi. Alman savunma şirketi Rheinmetall ise 50 kullanılmış 'Leopard 1' tankı gönderebileceklerini duyurdu. Handelsblatt gazetesine konuşan Rheinmetall Yönetim Kurulu Başkanı Armin Papperger, Federal Hükümet'in onay vermesi halinde ilk tankın altı hafta içinde Ukrayna'ya gönderilebileceğini söyledi. Papperger, Ukrayna ordusuna diğer bazı ordular tarafından kullanılmış toplam 50 Leopord 1 tankının gönderilmesini 3 ay gibi bir sürede sağlayabileceklerini de sözlerine ekledi.

KAMİKAZE DRONELAR

Biden'ın 'benzeri görülmemiş yardım paketi', çarpma anında patlayan 100 adet kamikaze drone içeriyor. Ateşlendikten sonra, hedefine yönlendirilirken dronun kanatları açılıyor. En güçlü versiyonunda saatte 200 kilometre hızla hareket eden drone, 90 kilometre menzile sahip. Daha hafif versiyonunun menzili ise 10 kilometre.

STINGER FÜZELERİ

En son ABD yardım paketi, daha önce söz verilen 600 adede ek 800 Stinger uçaksavar sistemi daha içeriyor. FIM-92 Stinger, tipik olarak kara birlikleri tarafından kullanılan ancak helikopterlerden de kullanılabilen, 'insan tarafından taşınabilir hava savunma sistemi' veya Manpad'lerdir. Bu tür silahlar, 1980'lerdeki Sovyet-Afgan savaşındaki gerilla çatışmalarında çok önemli yere sahipti. Almanya da ayrıca 500 Stinger füzesi gönderme sözü verdi.

JAVELIN FÜZELERİ

Javelin, hedefini bulmak için termal görüntüleme kullanan bir tanksavar füze sistemi. En son açıklanan ABD yardım paketi bu füzelerden 2 bin adet içeriyor. Bu füzeler bir omuz fırlatıcısından veya yerden ateşlenebiliyor.

TAŞINABİLİR TANKSAVARLAR

Beyaz Saray, Biden tarafından açıklanan paketin bir parçası olarak 6 bin AT4 taşınabilir tanksavar silahı göndereceğini söyledi. İsveç yapımı 84 mm kalibrelik silahın menzili 500 metre. Kullanmak için çok az eğitim gerektiren silah tek atışlık, bu nedenle ateşlendikten sonra atılıyor. Avrupa ülkelerinden binlerce tanksavar silahı daha tedarik ediliyor. Bunların arasında, envanterinden 1.000 tanksavar silahı taahhüt eden Almanya; 2 bin adet ile Norveç ve 5 bin tanksavarın teslimatını yapan İsveç bulunuyor.

HAFİF TANKSAVAR FÜZELERİ

İngiltere, bu İngiliz-İsveç yapımı kısa menzilli yeni nesil hafif tanksavar silahlarından füzelerinden 3 bin 615 adet gönderdi. 120 milyon sterlin karşılığında yüzlercesinin daha gönderilmesi bekleniyor. Füzeler sadece 12,5 kg ağırlığında ve 1 metreden biraz fazla uzunlukta olup, piyadeler tarafından kolaylıkla kullanılabiliyor. Maksimum menzilleri ise 800 metre.

STARSTREAK UÇAKSAVAR FÜZELERİ

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Ukrayna'ya rakam vermeden yüksek hızlı Starstreak uçaksavar silahı tedarik etme sözü verdi. Belfast yapımı silahların, en süratli kısa menzilli karadan havaya füze olduğu biliniyor. Fırlatmadan sonra hızlanan bu füzeler, hedeflerini vurma şansını artırmak için lazer güdümlü üç mühimmat içeriyor.

MI-17 HELİKOPTERLERİ

Polonya, Ukraynalı pilotların aşina olduğu tüm MiG-29 savaş uçaklarının Almanya'daki bir ABD hava üssü üzerinden transfer edilmesine izin verilmesini önerdi. Plan ABD tarafından engellendi ancak ABD, Ukrayna'ya beş adet başka Sovyet dönemi uçağı olan Mi-17 helikopteri gönderdi.

T-72 TANKLARI

Çekya, Ukrayna'ya ordu envanterinde bulunan ve kullanılmayan çok sayıda T-72 tipi tank ile BVP-1 tipi zırhlı araçlar gönderme kararı aldı. Böylece lk kez bir ülke Ukrayna'ya tank desteği sağlamaya karar vermiş oldu. Çekya Ukrayna'ya bugüne kadar 30 bin tabanca, 7 bin tüfek, 3 bin makineli tüfek, yaklaşık 100 adet keskin nişancı tüfeği ve yaklaşık bir milyon mermi ile 4 bin 6 adet 152 milimetrelik top mermisi gönderdi.

S-300 HAVA SAVUNMA SİSTEMİ

Ukrayna'ya hava savunma sistemi temini için Amerika Birleşik Devletleri (ABD) öncülüğünde yürütülen çabalarda ilk sonuç alındı. Slovakya, Sovyetler Birliği döneminden kalma S-300 bataryasını Ukrayna'ya bağışladığını bildirdi. Slovakya Başbakanı Eduard Heger, bu adımın Ukrayna'nın talebi üzerine atıldığını ve ülkesinin Slovakya'nın Rusya ile yaşanan savaşa dahil olduğu anlamına gelmediğini vurguladı.

ZIRHLI PERSONEL TAŞIYICI

NATO üyesi olmamakla birlikte ABD'nin yakın müttefiki olan Avustralya hükümeti de "Bushmaster" modeli zırhlı personel taşıyıcılarını Ukrayna'ya gönderme kararı almıştı.