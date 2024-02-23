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Savunma

Böyle duyurdular: KAAN, F-35'in müşterilerine göz koydu

Hong Kong merkezli medya kuruluşu Asia Times, KAAN'ı yazdı. Haberde, 'Türkiye'nin yerli savaş uçağı küresel pazarda fırtınalar estirmeye hazır. KAAN, F-35'in müşterilerine göz koydu' ifadeleri dikkat çekti.

TRT Haber23 Şubat 2024 Cuma 15:40 - Güncelleme:
Böyle duyurdular: KAAN, F-35'in müşterilerine göz koydu
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Dünya medyası, KAAN'ı yakından takip etmeye devam ediyor.

Son olarak Hong Kong merkezli medya kuruluşu Asia Times, KAAN ile ilgili bir haber kaleme aldı.

Haberde, "KAAN, Türkiye'nin askeri havacılık sektörünün amiral gemisi olacak; ülkede yerli jet motorları üretme projesi üzerinde çalışılıyor ve tasarımı yapay zeka destekli yeteneklerle dolu altıncı nesil bir savaş uçağı için düşünülüyor." ifadesine yer verildi.

Ayrıca "Türkiye'nin KAAN'ı uluslararası savaş uçağı pazarına sokmayı hedeflemesi muhtemel. Uzun süredir stratejik ortak olan Azerbaycan'ın yanı sıra BAE, Endonezya ve Pakistan da potansiyel müşteriler olarak gösteriliyor." denildi.

KAAN'da, kuş çarpmasına dayanıklı özgün bir gölgelik, tek tekerlekli iniş takımları, 7050 kalite alüminyum burun ve kokpit, titanyum merkezi gövde ve motorlarda ve yüzey girişlerinde radar yansımasını azaltmak için hafif karbon kompozit termoplastik kaplamalar bulunduğu bilgisi verildi.

Ayrıca KAAN'ın, 360 derece kapsama alanına sahip bir elektro-optik sistem olan buruna monte ileri kızılötesi arama ve izleme (IRST) sensörüne sahip olduğu belirtildi.

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