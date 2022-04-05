Bunu beklemiyorlardı... Ambargolar Türkiye'yi durduramadı

Türk Savunma Sanayii, başta ABD olmak üzere bazı müttefik ülkelerin uyguladığı açık ve örtülü ambargoların ardından insansız hava araçlarında (İHA-SİHA) dünya çapında elde ettiği başarı grafiğini, akıllı füze ve hassas güdümlü mühimmat üretiminde de kısa sayılacak bir süre içinde yakaladı.

Roketsan'ın geliştirdiği seyir füzesi ÇAKIR'ın lansmanı, Türk Savunma Sanayii'nin son 10 yıl içinde füze alanında yaptığı atılımları da gözler önüne serdi. Türkiye'nin akıllı füze üretiminde yakaladığı başarı grafiğinin arka planındaki etkenlerden birini ise başta ABD olmak üzere bazı müttefik ülkelerin Türkiye'ye yönelik açık ve örtülü ambargoları oldu.

ATEŞ GÜCÜ YÜKSELDİ

Türkiye, 2012 yılından itibaren adım attığı akıllı füze sistemlerinde de, özellikle son 5-6 yıl içinde önemli bir başarı elde etti. Türk SİHA'ları, akıllı füzelerin getirdiği vurucu güç özelliği yani ateş gücü kabiliyeti ile değerini yükseltti. Hassas güdümlü füze ve mühimmatlar, terörle mücadelede de önemli bir role sahip. Milliyet'in haberine göre, Roketsan tarafından son yıllarda geliştirilen hassas güdümlü füzeler şöyle sıralandı:

Cirit Lazer Güdümlü Füze: Kara, deniz ve hava araçlarından hafif zırhlı/zırhsız, sabit ve hareketli hedeflere karşı kullanılan yüksek vuruş hassasiyetli ve maliyeti etkin bir çözüm.

Taktik Füze silah Sistemi: Yüksek hareket kabiliyeti, 360 derece dönüş özelliği ve araç içerisinden kontrol edilebilen stabilize taret sistemi ile hem durarak hem de hareket yeteneğine sahip.

UMTAS Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi: Öncelikli olarak taarruz helikopterlerinde kullanım için geliştirilmiş, hassas güdümlü tanksavar füze sistemi.

L-UMTAS Lazer Güdümlü Uzun menzilli Tanksavar Füze Sistemi: Lazer güdüm yeteneği ve zırh delici tandem harp başlığı L-UMTAS füzesinin sabit ve hareketli hedefe karşı etkin bir silah sistemi olmasını sağlıyor.

SOM Stand Off Mühimmatı: Muharebe sahası derinliklerinde yoğun şekilde korunan kara ve deniz hedeflerine karşı, hava savunma füze sistemlerinin menzili dışında, havadan karaya/satha kullanılan seyir füzesi.

Kara, hava ve deniz platformlarında atılabilen yeni nesil seyir füzesi Çakır, 150 kilometrenin üstünde menzile sahip.