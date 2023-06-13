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Savunma

Büyük başarı: Türkiye, Amerika, Avrupa ve Çinli firmaları geride bıraktı!

Türkiye'nin ilk milli S/İHA'larını geliştiren Baykar, Kuveyt ile BayraktarTB2 ihracatına dair yürüttüğü sözleşme sürecinin başarıyla tamamlandığını duyurdu. Baykar'dan yapılan açıklamada, 'Amerika, Avrupa ve Çinli firmaların da yer aldığı rekabete dayalı sürecin kazananı olan milli SİHA BayraktarTB2, 2019'da çöl şartlarında 27 saat 3 dakika havada kalarak en uzun uçuş süresi rekorunu kırdığı Kuveyt semalarında görev yapacak.' denildi.

13 Haziran 2023 Salı 22:01 - Güncelleme:
Büyük başarı: Türkiye, Amerika, Avrupa ve Çinli firmaları geride bıraktı!
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Baykar Teknoloji şirketi, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Kuveyt ile yapılan ihracata ilişkin paylaşımda bulundu.

Kuvey ile yapılan sözleşmenin başarılı bir şekilde tamamlandığına vurgu yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Kuveyt Devleti ile milli SİHA BayraktarTB2 ihracatına dair yürüttüğümüz sözleşme sürecini başarıyla tamamladık. Amerika, Avrupa ve Çinli firmaların da yer aldığı rekabete dayalı sürecin kazananı olan milli SİHA BayraktarTB2, 2019'da çöl şartlarında 27 saat 3 dakika havada kalarak en uzun uçuş süresi rekorunu kırdığı Kuveyt semalarında görev yapacak.

AMERİKA, AVRUPA VE ÇİNLİ FİRMALARI GERİDE BIRAKTI

Baykar ile Kuveyt Savunma Bakanlığı arasındaki süreç 2019 yılında başladı. Amerika, Avrupa ve Çin'den önemli firmaların da yer aldığı rekabete dayalı sürecin kazananı, Türkiye'nin milli SİHA'sı Bayraktar TB2 oldu. Bayraktar TB2 SİHA, Temmuz 2019'da Kuveyt'te gerçekleştirilen demo uçuşunda büyük bir başarı göstermişti. Yüksek sıcaklık ve kum fırtınası gibi zorlu coğrafi ve iklim şartlarında 27 saat 3 dakika kesintisiz uçarak Türk havacılık tarihinde bir ilke imza atmış ve o dönem kendisine ait olan havada kalma rekorunu kırmıştı.

Baykar, 2003 yılında İHA AR-GE sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 75'ini ihracattan elde etti. 2021'de Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. 2022'de imzalanan sözleşmelerde ihracat oranı yüzde 99,3 olan Baykar, 1,18 milyar dolarlık ihracat yaptı. Savunma ve havacılık sektörünün en çok ihracat gerçekleştiren firması olan Baykar'ın 2022 cirosu 1,4 milyar dolara ulaştı.

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