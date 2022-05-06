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Savunma

''Büyük canavar Satan-2 sizi haritadan siler'' tehdidine cevap! ''Saniyeler içinde yok ederiz''

Rus devlet televizyonunun 'büyük canavar hipersonik 208 tonluk 'Satan-2' Sarmat kıtalararası balistik füze (ICBM) ile 'İngiltere'yi haritadan silme' tehdidinin cevap geldi. İngiliz medyası, Rusya'nın haritadan silecek büyük canavar Satan-2 tehdidine, 'Lazer silahlarımız Putin'in hipersonik füzelerini saniyeler içinde yok edebilir.' şeklinde cevap verdi.

Star Gazetesi6 Mayıs 2022 Cuma 12:20 - Güncelleme:
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Geçtiğimiz günlerde Rusya devlet televizyonuna konuk olan Roscosmos uzay ajansı başkanı Dmitry Rogozin, 208 tonluk Satan-2 veya Sarmat olarak bilinen füzeyle ilgili tehditler savurdu.

Rogozin, füzelerin Moskova'nın yaklaşık 3 bin kilometre doğusundaki Krasnoyarsk bölgesindeki Sibirya kasabası Uzhur'da konuşlandırılacağını söyledi.

Rus devlet televizyonunda, 'Şeytan 2' (Satan-2) olarak da nitelendirdiği 'RS-28 Sarmat' füzesinin İngiltere büyüklüğünde bir alanı tek seferde haritadan silebilecek kapasitede olduğu ileri sürüldü.

Satan 2'nin ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine attığı atom bombalarından 2000 kat daha güçlü olduğu belirtiliyor.

İNGİLTERE'DEN 'SATAN-2 HARİTADAN SİLER TEHDİDİNE' CEVAP: YOK EDERİZ

Rusya'nın tehdidi, Londra'da tansiyonun yükselmesine neden olurken, Rusya'ya cevap yine benzer bir şekilde medya aracılığı ile verildi.

Haberlerde, İngiliz lazer silahlarının gemilere monte edileceği ve düşman insansız hava araçlarını izlemek ve yok etmek için kullanılabilecek yüksek enerjili bir savunma sağlayacağı belirtildi.

Haberlerde ayrıca, Putin'in hipersonik füzelerine bir tehdit olduğu, ancak Kraliyet Donanması'nın lazer silahlara, Putin'in hipersonik füzelerini saniyeler içinde yok edebileceği ifade edildi.

Britanya Savunma Bakanlığı daha önce savaş gemilerine, uçaklara, helikopterlere ve zırhlı araçlara kurulacak üç 'yönlendirilmiş enerji silahı (DEW)' için 130 milyon sterlin (137,7 milyon dolar) para ayırmıştı.a

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