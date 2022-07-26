Büyük cephane kıtlığı! Neredeyse tamamen tükendi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrası normalleşme çabaları, birçok sektörde arz sıkışmalarına neden oldu.

Bunların başını çeken enerji fiyatları ve küresel enflasyon, Haziran ayında yüzde yakıt fiyatlarını Kasım 1981'den bu yana en yüksek seviyeye çıkardı.

Silah ve mühimmat ticaretiyle uğraşan firmalar da, arz-talep dengesizliğinden nasibini aldı. Pandemideki üretim sorunları ateşli silahların rekor satışlarıyla birleşince, normalleşme sürecinde bir kıtlığın önünü açtı.

Pandemi ve takip eden rekor enflasyon tedarik zincirlerini darboğaza sokarken, bu durum talebin arzı geride bıraktığı mükemmel bir fırtınaya neden oldu.

CEPHANE KITLIĞI! RAFLAR BOMBOŞ

ABD'de sadece bu yıl arzın talebi yakaladığı bildiriliyor. Ancak, üretime ek olarak, söz konusu rekor enflasyon da bir başka faktör ve aylardır ülke çapında silah perakendecilerinde boş raflar yaygın bir manzara haline geldi.

Mühimmat fiyatları 2020 ve 2021 başlarındaki rekor seviyelerin altında, ancak yine de pandemi öncesi seviyelerin üzerinde.

AmmoPricesNow.com'a göre, 9 mm'lik fiyat ortalama 22 sent civarında ve bu talebin önemli ölçüde artmaya başladığı Haziran 2020 ile neredeyse aynı seviyede. Bu, aynı kalibre mühimmatın bir yıl önceki 12 sentlik fiyatının neredeyse iki katı. En çok satan kalibrelerde de bir durum söz konusu.

Diğer bir deyişle, masaya yiyecek ve depoya yakıt koymak daha maliyetli olduğu için cephane talebi düşüyor. Silah kontrolü için artan çağrılar, muhtemelen silah satışlarında bir artışa neden olacak ve bu da, popüler mühimmat kalibrelerinin tekrar boş raflarıyla sonuçlanan çok hızlı bir dalgalanma etkisine sahip olabilir.

Buna ek olarak, tedarik zinciri darboğazları tam olarak ele alınmadı ve sivil pazar için mühimmat üretiminde kullanılan bileşenlerin çoğu, Ukrayna'ya hafif silah mühimmatı tedarik etmek için Avrupa'daki üreticilere yönlendirilmeye devam ediyor. Çatışma ne kadar uzun sürerse, Amerikalı kullanıcı ve satıcıları etkileme olasılığı o kadar artar.