Büyük iddia: Sürpriz ülke Türk SİHA'sı satın alacak

25 Aralık 2021 Cumartesi 08:48 - Güncelleme: 25 Aralık 2021 Cumartesi 09:18

Türkiye'nin yerli ve milli imkânlarla ürettiği silahlı insansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB2, gündem olmayı sürdürüyor.

Suriye'deki Esed zulmüne, Libya'da meşru hükümetin Hafter'e, Karabağ'da ise işgalci Ermenistan güçlerine karşı kendini ispatlayan Bayraktar TB2'lerle ilgili çok önemli bir iddia ortaya atıldı.

The National Interest'te yer alan iddiaya göre, Rusya Türk yapımı silahlı insansız hava aracı satın alacak.

Peter Suciu'nin kaleme aldığı "Türk SİHA'larının en son müşterisi: Rusya" başlıklı makalede "Türk SİHA'larının çok sayıda Rus hava savunma sistemini imha etmek için kullanıldığı bildirilmişti. Moskova bu iddialara itiraz etti ancak bu, Rusya'nın Türk SİHA'larına ilgisini engellemedi" ifadeleri kullanıldı.

RUS'UN TÜRK SİHA'SI HAYRANLIĞI

Geçtiğimiz günlerde ABD'de yayın yapan Newsweek dergisine konuşan Rusya Uluslararası İliskiler Konseyi'nde uzman ve Ortadoğu Enstitüsü'nün Suriye Programı'nda akademisyen olan Anton Mardasov, Türk SİHA'larına dair açıklamalarda bulunmuştu.

Türkiye'nin temel bir operasyonel unsur olarak SİHA'ları kullanan ilk ülke olduğunu belirten Mardasov, SİHA'lardan övgüyle bahsetmişti.

"TÜRKİYE SİHA'LARI ETKİN KULLANIYOR"

Bayraktar TB2'lerin popülaritesinin kalite ve fiyatın dengeli olmasından kaynaklandığını ifade eden Mardasov, "Türkiye'nin 2O2O'de Suriye'de. saldırı ve savunma operasyonlarında ateş desteği, gözetleme ve keşif için temel bir operasyonel unsur olarak SİHA'ları gerçekten kullanan ilk ülke olduğunu söylemek abartı olmaz." diye konuşmuştu.

Mardasov, "Bir SİHA'ya bu ölçekte ve bu kadar verimli bir operasyon için doğrudan hava desteği aracı rolü verildi. Bunu yapmak, askeri tarihin akışını potansiyel olarak değiştirdi." demişti.

"DÜŞMANDA PANİK OLUŞTU"

Sahada aktif kullanan SİHA'ların caydırıcı olduğunu değinen Rus uzman Mardasov, "Bayraktar TB2'lerin imha ettiği askeri teçhizatları gösteren videoların yayınlanmasının düşmanda panik oluşturduğu bir gerçek. Moskova'nın elektronik savaş ve hava savunma yeteneklerini geliştirmesi gerekecek. Bu da maddi maliyetler gerektiriyor." ifadelerini kullanmıştı.