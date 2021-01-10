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Savunma

Büyükelçi Sybiha: Türkiye ve Ukrayna arasında 30'dan fazla savunma projesi yürütülüyor

Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçisi Andrii Sybiha, Türkiye ve Ukrayna arasında 30'dan fazla savunma projesinin yürütüldüğünü açıkladı.

Star.com.tr10 Ocak 2021 Pazar 13:47 - Güncelleme: 10 Ocak 2021 Pazar 13:59
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Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçisi Andrii Sybiha, ülkesinde bir medya platformuna açıklamalarda bulundu. Sybiha, "Ukrayna ile Türkiye arasında askeri-teknik ve savunma-sanayi sektörlerindeki işbirliği son dönemde yeni bir seviyeye ulaştı. Toplamda, havacılık ve savunma alanındaki ortaklık 30'dan fazla projeyi içermektedir." dedi.

"BAYRAKTAR TB2'Yİ SATIN ALAN İLK ÜLKELERDEN BİRİYİZ"

Bayraktar TB2 insansız hava aracı sistemlerini satın alan ilk yabancı ülkelerden biri olduklarının altını çizen Büyükelçi Sybiha, "İki ülke arasındaki genişletilmiş ilişkilerde en kapsamlı anlaşmalardan biri olan bu anlaşma, ilişkilerimizi tamamen yeni bir seviyeye taşımıştır. Bu yöndeki çalışmalarımız giderek gelişiyor. Son anlaşmamız çerçevesinde Akıncı İHA'larının motorları Ukrayna tarafından üretilecek. Buna ek olarak, her iki taraf da Ukrayna motorlarının Türkiye'de üretilmesinin yanı sıra Türk İHA'larının Ukrayna'da üretilmesi konusunda görüşmelerde bulunuyor" dedi.

Star.com.tr

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