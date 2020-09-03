star.com.tr 03 Eylül 2020 Perşembe 17:43 - Güncelleme: 03 Eylül 2020 Perşembe 17:50

İsminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Hindistan İstihbarat yetkilisinin Sputnik İnternational'a yaptığı açıklamaya göre, Nepal'deki Çin Büyükelçiliği, Hindistan-Nepal sınır bölgelerinde, Hindistan karşıtı protestolar ve gösteriler düzenlemeleri için çeşitli kuruluşlara, mali destek sağladığı öğrenildi.

İddiaya göre iç meselelerin ve sınır anlaşmazlıklarını körüklemek isteyen Çin, bu kuruluşlara 25 milyon Rupi (213 bin 100 dolar) para desteği yaptı.

Nepal ve Çin bu iddialar hakkında henüz yorum yapmadı.

Hindistan-Nepal ilişkileri, 8 Mayıs'ta Savunma Bakanı Rajnath Singh'in, deniz seviyesinden 17.000 fit yüksekte bulunan Lipulekh geçidini Uttarkand eyaletindeki Dharchula'ya bağlayan, 80 km'lik stratejik olarak önemli bir yolun açılışını yaptıktan sonra bozuldu.

Uttarkand'daki Kalapani Vadisi'nin tepesinde yer alan Lipulekh Hindistan, Nepal ve Çin sınırları arasındaki bir kesişim noktasıdır.

Haziran ayında Nepal, çekişmeli bölgeyi kendine ait gibi gösteren yeni bir siyasi harita çıkardı. Hindistan, tarihi gerçeklere veya kanıtlara dayanmadığını ileri sürerek haritayı reddetti.

Nepal ayrıca Hint-Nepal sınırındaki kuvvet konuşlandırmasını artırırken, Hindistan hükümeti silahlı kuvvetleri de bunun üzerine Lipulekh bölgesindeki askeri varlığını artırdı.

HİNDİSTAN - ÇİN GERİLİMİ VE NEPAL'IN ROLÜ

Hindistan ve Çin askerleri, Kontrol Hattı ihlali iddiasıyla, geçtiğimiz aylarda sıcak temasta bulunmaya başlamıştı. Hindistan, haziran ayının ortasında, Ladakh bölgesinde Çin ordusuyla bir çatışma yaşandığını ve 20 askerinin öldüğünü duyurmuştu.

Hindistan ve Çin sınırındaki artan gerilimin ortasında Nepal hükümeti, güçlerini Hint ordusunun faaliyetlerini yakından takip etmeye yönlendirdi.

Hindistan ve Çin, Mayıs ayından bu yana Fiili Kontrol Hattı boyunca çeşitli noktalarda birkaç kez karşı karşıya geldi. Şu anda iki taraf arasındaki askeri görüşmeler devam ediyor.