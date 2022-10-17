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Savunma

Çin SİHA'ları beklentileri karşılayamadı! Türkiye'ye yöneldiler

Çin SİHA'ları muharebe sahasında beklentileri karşılayamadı. Çin SİHA'larını kullanan ülkeler Türkiye'ye yöneldi.

TRT Haber17 Ekim 2022 Pazartesi 16:39 - Güncelleme:
Çin SİHA'ları beklentileri karşılayamadı! Türkiye'ye yöneldiler
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Çin SİHA'ları kullanan ülkeler artık Türk SİHA'larına yönelmiş durumda.

Malezya Savunma Bakanı Hishammuddin Hüseyin, SİHA alımı için düzenlenen ihaleyi Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ'ın kazandığın duyurdu.

TUSAŞ, iki Çinli SİHA firmasının da arasında bulunduğu rakiplerini geride bırakmayı başardı. Türk SİHA'larının performansları Çin'de de yakından takip ediliyor.

Geçen aylarda Çin televizyonunda yayınlanan bir programda, Selçuk Bayraktar bir dahi ve Türk 'Steve Jobs' olarak tanıtılmıştı.

ÇİN SİHA'LARI BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI!

Uzmanlar, daha önce Çin SİHA'ları kullanan ülkelerin artık tercihlerini Türkiye'den yana kullanabileceğini vurguluyor.

Malezya'da yaşayan gazeteci Marhalim Abas, "Muharebe sahasında kullanılan Çin SİHA'ları beklentileri karşılayamadı" dedi, Türk SİHA'larının kabiliyetlerine dikkati çekti.

Küresel SİHA piyasasının bu yıl yaklaşık 12 milyar, 2029'daysa 30 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

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