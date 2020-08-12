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  • Çin'den karşı atak! Gobi çölünde füzeler ateşlendi
Savunma

Çin'den karşı atak! Gobi çölünde füzeler ateşlendi

Hindistan Hava Kuvvetleri, 9.4 milyar dolar değerinde olduğu belirtilen anlaşma ile Fransa'dan Rafale savaş uçaklarının siparişini vermişti. Çin ordusu, ülkenin kuzeybatısında yer alan Gobi çölünde hava savunma sistemi testleri gerçekleştirdi.

12 Ağustos 2020 Çarşamba 21:44 - Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 21:44
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Çin ordusu, Tor-M1 uçaksavar füzesi atışlı testleri için tarih olarak Dassault Rafale av/bombardıman uçaklarının Hindistan'a ulaşacağı haftayı seçmesi dikkatlerden kaçmadı.

c4Defence'in haberine göre, yüksek rakımlı Tibet bölgesinde Hint-Çin sınırında bulunan bazı koşulların benzerini Gobi çölünde inşa eden PLA, platform ve ekipman testlerini burada gerçekleştiriyor.

Aynı anda çoklu hava hedeflerini imha edebilen Tor-M1, hassas güdümlü mühimmatlara karşı tercih ediliyor.

Hindistan’ın, Rafale jetleriyle birlikte Safran firmasının geliştirdiği hassas güdümlü mühimmat tedarik edeceği biliniyor. Yeni Delhi 2016 yılında 7,9 milyar Euro karşılığında 36 adet Rafale tedariki için Fransa merkezli Dassault firması ile sözleşme imzalamıştı.

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