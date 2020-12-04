Çinli savunma devleri ortaklık anlaşması imzaladı

star.com.tr 04 Aralık 2020 Cuma 20:01 - Güncelleme: 04 Aralık 2020 Cuma 20:01

Çin'in en büyük savunma sanayi kuruluşlarından China Shipbuilding Corporation (CSC) ve China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC) askeri programlarda işbirliğini genişletme konusunda anlaştılar.

Yapılan açıklamaya göre, 500 bin kişiyi istihdam edencek olan Pekin'de imzalanan stratejik işbirliği anlaşmasının, iki kuruluş arasında daha yakın savunma sanayi ve teknoloji bağlarının önünü açacağı belirtildi. .

Söz konusu işbirliğinin deniz uygulamaları ve füze teknolojilerine odaklanması bekleniyor. CSC, Çin'in tüm önemli gemi inşa programlarına liderlik ederken, CASIC'in odak noktası ise gelişmiş silahlar, havacılık teknolojileri, insansız sistemler ve askeri uzay sistemleri alanlarıdır.

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