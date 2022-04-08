CNN International Türk SİHA'ları için geldi... Selçuk Bayraktar'la konuştular

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 44 gündür devam ediyor.

Savaşın öne çıkardıklarından biri olan Bayraktar TB2 SİHA'lar ise tüm dünyanın gündemine oturdu.

Daha önce Azerbaycan'da gösterdiği başarı ile kendinden söz ettiren Türk SİHA'ları, bu kez Ukrayna'da havalanıyor. Rus tankları, Bayraktar atışları ile etkisiz hale getiriliyor.

AMERİKAN BASINI, BAYRAKTAR İLE KONUŞTU

Savaş bölgesindeki başarıları nedeniyle Ukrayna askerleri tarafından adına şarkılar yazılan Bayraktar TB2 SİHA'lar, Amerikan basınının da dikkatini çekti.

CNN International, Türk SİHA'larının başarısını sormak için Selçuk Bayraktar ile bir röportaj gerçekleştirdi.

"ÇOCUKLAR ÖLÜRKEN TEKNOLOJİLERİ KARŞILAŞTIRMAK İSTEMİYORUM"

Yapılan röportajda isim olarak öne çıkmak istemediklerini ifade eden BAYKAR Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, "İnsanlar hayatlarını kaybederken teknolojiyle öne çıkmak istemiyorum. İnsanlar yasadışı işgale karşı direniyor ve anavatanlarını savunuyor.

Ukrayna'nın cesur insanları ve liderliği bunu yapıyor. Aynı zamanda tabi ki teknolojiye ihtiyacınız var. Yüksek teknolojiye ihtiyacınız var.

Yerli savunma kapasitenize ihtiyacınız var ama insan hayatı risk altındayken çocuklar bile ölürken bunu herhangi bir teknolojiyle karşılaştırmak istemiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"DİRENİŞİN SEMBOLÜ"

Ukraynalıların direnişinde Bayraktar TB2'lerin sembol olduğunu ifade eden Bayraktar "Bayraktar TB2 bence direnişin sembollerinden biri ve onlara umut veriyor." açıklamasın yaptı.

Bugün CNN International'ın YouTube hesabından yayınlanan röportaj, 2 saat içerisinde 200 binden fazla izlendi.