Türkiye'nin her alanda milli teknolojilerine karşı çıkan muhalif yayın organı Halk Tv son olarak yerli üretim insansız hava araçlarımızı hedef aldı. Haberde, dünyada her geçen gün ününe ün katan Bayraktar TB2 SİHA'ların Baykar AŞ tarafından devlete günlüğü 1,2 milyon TL'ye kiralandığı iddia edildi.

BAYKAR'DAN AÇIKLAMA

Haberin ardından açıklama yapan Baykar CEO'su Haluk Bayraktar, kiralamanın şeffaf ve açık bir ihaleyle yapıldığını ve rakiplerinden en az 6 kat daha ucuz olduğunu açıkladı. Bayraktar, ayrıca orman yangınlarında 5 ilde İHA'ların görevlendirildiğini ve personel, kira, elektrik, su giderlerinin kendilerinin karşıladığını belirtti.

BAYKAR NEDEN SÜREKLİ HEDEF ALINIYOR?

Türkiye'nin yerli üretim İHA/SİHA'larının hedef alınması gündeme otururken, CNN Türk canlı yayınında da "Baykar beden sürekli hedef alınıyor?" sorusu tartışıldı. Konuya ilişkin konuşan Star Gazetesi Yazarı Coşkun Başbuğ, Baykar saldırısının kimler tarafından organize edildiğini açıkladı.

"LOCKHEED MARTİN BAYKAR'I SAHADA GÖRMEK İSTEMİYOR"

Başbuğ, Baykar'ın hedef alınması konusunda ABD'li Lockheed Martin şirketine dikkat çekti. Lockheed Martin'in Baykar'ı istemediğini belirten Başbuğ, "Amerika şu an en stratejik şirket olarak bunu görüyor ve Amerika devlet tarafından bu şirket destek veriyor ve her türlü imkânda bu şirketin önüne açılıyor. Şimdi Lockheed Martin Bayraktar'ı sahada görmek istemez niye onun pazarına göz dikiyorsun onun kazanacağı parayı geliri sen elde etmiş oluyorsun. Dolayısıyla Lockheed Martin bir şekilde Baykar'la savaşmalı." dedi.

"BAYKAR'A SALDIRININ ARKASINDA ABD VAR"

Başbuğ, Baykar'a tesadüfen veya eleştiri olarak bir girişim yapılmadığını düzenlenen operasyonun arkasında Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğunu söyledi. Başbuğ, "Bu saldırının arkasında Amerika var onu söyleyeyim. Bu bahsettiğim odakların hiçbiri böyle kendiliğinden hamaset olsun diye veya kuru gürültüyle bu tenkit ve eleştiri yapıyor değiller. İpin ucunu takip ettiğin an hani kukla ipten bahsederiz ya bir bakıyorsun soluğu Washington da alıyorsun. Oranın söylemiyle oranın eylemiyle harekete geçen bir odak var bunu bir kere görelim. Şimdi Maliyetten bahsediyorlar 850 dolar bak rakamlarla açıkladık en az 3 katı daha aşağı verilen bir rakam." ifadelerini kullandı.