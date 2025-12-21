İSTANBUL 13°C / 9°C
Savunma

Değeri tam 10 milyar dolar! Patriot hava savunma füzesi teslim ediliyor

Dünyada artan tehlikeler ülkeleri tedirgin ediyor. Son olarak ABD yapımı olan Patriot hava savunma füzesi için son dakika gelişmesi yaşandı. Avrupa ülkesi, Rusya tehditlerine karşı ABD ile yaklaşık 10 milyar dolar değerinde olan Patriot füze sistemi için masaya oturacak. İşte detaylar…

21 Aralık 2025 Pazar 16:32
Değeri tam 10 milyar dolar! Patriot hava savunma füzesi teslim ediliyor
Rusya-Ukrayna hattında yaşanan tehlikelerden sonra ülkeler hava savunma sistemlerini güçlendirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Birçok ülke eskiyen ya da hava savunma sistemlerini daha da güçlü kılmak için ABD ile Patriot füze sistemleri için yoğun görüşme içinde. Son olarak hava savunma sistemi envanterini güçlendirmek isteyenlerin kervanına Belçika'da katıldı.

BELÇİKA 10 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDEKİ PATRİOT FÜZELERİ İÇİN MASAYA OTURACAK

Avrupa'da güvenlik dengeleri yeniden şekillenirken, ABD basınından, dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Savunma kaynaklarına yakın çevrelerin aktardığına göre Brüksel, hava savunma kapasitesini ileri bir seviyeye taşımak amacıyla Patriot füze sistemi için ABD ile pazarlık masasına oturmaya hazırlanıyor. Henüz resmi bir doğrulama gelmese de, konuşulan rakamın 10 milyar dolar seviyesinde olması iddiayı daha da çarpıcı kılıyor.

ABD basınında yer alan habere göre; NATO üyesi ülkelerin son dönemde hava ve füze savunmasına verdiği önem artarken, Patriot füze sistemi yeniden Avrupa başkentlerinin radarına girmiş durumda. Özellikle çok katmanlı savunma kabiliyetiyle öne çıkan Patriot füze sistemi, kıtada caydırıcılığı artıran ana unsurlar arasında gösteriliyor.

Belçika'nın mevcut savunma altyapısında modernizasyon arayışında olduğu bilinirken, Patriot füze sistemi seçeneğinin masaya gelmesi "stratejik yön değişikliği" olarak yorumlanıyor. Askeri analistler, olası anlaşmanın yalnızca Belçika'nın değil, Benelüks bölgesinin genel hava savunma şemsiyesini de güçlendireceğine dikkat çekiyor.

Ruslar ilk kez sattı 8 adet Su-57 havalimanına geliyor

İddiaya göre görüşmelerde, Patriot füze sisteminin tedarik süreci, bakım ve eğitim paketleri ile uzun vadeli lojistik destek başlıkları öne çıkacak. ABD ile yapılacak muhtemel anlaşmanın, NATO standartlarıyla tam uyumlu bir Patriot füze sistemi konuşlandırmasını hedeflediği belirtiliyor.

Öte yandan Belçika Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmiş değil. Ancak Avrupa'da artan güvenlik endişeleri ve savunma harcamalarındaki yükseliş dikkate alındığında, ABD basını tarafından Patriot füze sistemi için başlatıldığı öne sürülen pazarlıkların sürpriz olmadığı ifade ediliyor.

Gözler şimdi Brüksel ve Washington hattında. İddiaların gerçeğe dönüşmesi halinde, Patriot füze sistemi üzerinden şekillenecek bu dev anlaşma, Avrupa savunma mimarisinde yeni bir sayfa açabilir.

  • Patriot füze sistemi
  • ABD-Rusya ilişkileri
  • hava savunma füzesi

