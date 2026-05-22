Değeri tam 108 milyon dolar! Hawk füze sistemi satışı onaylandı

ABD'den Ukrayna'ya yeni savunma hamlesi geldi. Washington yönetimi, Ukrayna'ya yönelik 108,1 milyon dolarlık askeri satış paketine onay verdi. Paketin merkezinde ise dikkat çeken Hawk füze sistemi yer aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, satış kapsamında kurulabilir römorklar, sistem modifikasyonları, bakım desteği, yedek parçalar, sarf malzemeleri ve çeşitli teknik ekipmanların da bulunduğu belirtildi.

Yetkililer, Hawk füze sistemi satışının Ukrayna'nın hem mevcut saldırılara hem de gelecekte oluşabilecek tehditlere karşı hava savunma kapasitesini güçlendireceğini ifade etti. Özellikle Rusya ile devam eden savaş sürecinde Ukrayna'nın hava savunma ağını güçlendirme çabaları dikkat çekiyor.

ABD yönetimi tarafından verilen onayın ardından satışın resmiyet kazanması için Kongre'nin de onay sürecini tamamlaması gerekiyor.

Uzun yıllardır birçok ülke tarafından kullanılan Hawk füze sistemi, orta menzilli hava savunma görevlerinde etkin rol oynayan sistemler arasında gösteriliyor.