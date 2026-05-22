İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mayıs 2026 Cuma / 6 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,7439
  • EURO
    53,1123
  • ALTIN
    6658.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Değeri tam 108 milyon dolar! Hawk füze sistemi satışı onaylandı
Savunma

Değeri tam 108 milyon dolar! Hawk füze sistemi satışı onaylandı

ABD'den Ukrayna'ya yeni savunma hamlesi geldi. Washington yönetimi, Ukrayna'ya yönelik 108,1 milyon dolarlık askeri satış paketine onay verdi. Paketin merkezinde ise dikkat çeken Hawk füze sistemi yer aldı.

HABER MERKEZİ22 Mayıs 2026 Cuma 09:22 - Güncelleme:
Değeri tam 108 milyon dolar! Hawk füze sistemi satışı onaylandı
ABONE OL

ABD'den Ukrayna'ya yeni savunma hamlesi geldi. Washington yönetimi, Ukrayna'ya yönelik 108,1 milyon dolarlık askeri satış paketine onay verdi. Paketin merkezinde ise dikkat çeken Hawk füze sistemi yer aldı.

108 MİLYON DOLARLIK HAWK FÜZE SİSTEMİ SATIŞI

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, satış kapsamında kurulabilir römorklar, sistem modifikasyonları, bakım desteği, yedek parçalar, sarf malzemeleri ve çeşitli teknik ekipmanların da bulunduğu belirtildi.

Yetkililer, Hawk füze sistemi satışının Ukrayna'nın hem mevcut saldırılara hem de gelecekte oluşabilecek tehditlere karşı hava savunma kapasitesini güçlendireceğini ifade etti. Özellikle Rusya ile devam eden savaş sürecinde Ukrayna'nın hava savunma ağını güçlendirme çabaları dikkat çekiyor.

ABD yönetimi tarafından verilen onayın ardından satışın resmiyet kazanması için Kongre'nin de onay sürecini tamamlaması gerekiyor.

Uzun yıllardır birçok ülke tarafından kullanılan Hawk füze sistemi, orta menzilli hava savunma görevlerinde etkin rol oynayan sistemler arasında gösteriliyor.

  • ABD Ukrayna savunma
  • askeri satış paketi
  • Hawk füze sistemi

ÖNERİLEN VİDEO

3 kişiyi öldürmüştü! Selektör katliamı saniye saniye görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.