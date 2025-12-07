İSTANBUL 13°C / 9°C
7 Aralık 2025 Pazar
  • Değeri tam 8,5 milyar dolar! Patriot hava savunma füzesi resmen geliyor
Savunma

Değeri tam 8,5 milyar dolar! Patriot hava savunma füzesi resmen geliyor

Dünyada artan tehlikelerden sonra ABD yapımı Patriot füze sistemleri için son dakika gelişmesi yaşandı. Danimarka, ülke envanterini genişletmek için Patriot hava savunma sistemlerini satın alarak, bünyesine kattı. İşte detaylar…

7 Aralık 2025 Pazar 21:29
Dünyadaki savaş gelişmeleri ülkeleri hava savunma sistemleri konusunda önemli adımlar atmasına sebep oldu. Her ülke savaş uçakları ve hava savunma füzelerine sahip olmak için yoğun çaba sarf eder. Danimarka yönetimi de ABD ile Patriot füze sistemini de içeren bir paket konusunda 8,5 milyar dolara bir anlaşma sağladı.

DANİMARKA'DAN PATRİOT HAVA SAVUNMA FÜZESİ HAMLESİ

Washington yönetimi, NATO müttefiki Danimarka'ya, entegre komuta ve kontrol altyapısına sahip Patriot hava savunma sistemi ve ilgili ekipmanların tedariki için yaklaşık 8,5 milyar dolar değerindeki satış paketine onay verdi.

ABD basınında yer alan haberde, Patriot füzesi paketine 36 adet PATRIOT MIM-104E GEM-T füzesi ve 20 adet PATRIOT PAC-3 MSE füzesi dahil edildiğini bildirildi. Patriot füzesi paketi ayrıca; radar sistemleri (AN/MPQ-65), füze fırlatma rampaları, angajman kontrol istasyonları, IBCS yazılım ve komuta kontrol altyapısı, iletişim ve şifreleme cihazları, yedek parçalar, lojistik destek, teknik yardım, eğitim sistemi ve test ekipmanlarını kapsıyor.

Danimarka'nın Patriot hava savunma füzesi tedariki ile hem kendi ulusal hava savunmasını hem de NATO çerçevesinde ittifakın kolektif savunmasına katkıda bulunması hedefleniyor. Patriot hava savunma sistemleri ile Danimarka, balistik füzeler, seyir füzeleri ve hava tehdidi içeren saldırılara karşı çok katmanlı, modern ve komuta kontrol ile entegre hava savunma yeteneğine kavuşacak.

